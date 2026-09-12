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Política

Defesa de Flávio tentou tirar investigação de caso Dark Horse de Dino

Advogados pediram ao STF para que processos relacionados ao caso ficassem com apenas um relator

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 10h53 | Atualizado em 12 set 2026, 11h59
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Defesa de Flávio tentou tirar investigação de caso Dark Horse de Dino Priorizar nos meus resultados Google

Os advogados de Flávio Bolsonaro (PL) pediram ao menos quatro vezes que as investigações do caso “Dark Horse” ficassem concentradas no ministro André Mendonça — uma parte é relatada pelo ministro Flávio Dino, que autorizou, na última quinta-feira, 10, uma operação contra a produtora do filme e o deputado Mário Frias (PL-SP), entre outros alvos.

Com a queda do sigilo das ações relacionadas ao Banco Master, foi revelado que Flávio é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes relacionados ao financiamento da produção.

Em pedidos protocolados no STF em julho, a defesa argumenta que as ações sobre o Master são relatadas por Mendonça e, por isso, a apuração dos recursos usados no filme também deveria ficar sob sua responsabilidade. Dino, por sua vez, é o relator dos casos que envolvem desvios em emendas parlamentares. Como há suspeita de que Frias tenha direcionado emendas para bancar a produção, essa frente da investigação ficou com o ministro.

Para os advogados, houve uma manobra para levar essa parte da apuração a Dino. “Demonstrou-se que o protocolo das petições no âmbito da ADPF nº 854 [o processo sobre as emendas, relatado por Dino] não se deu por acaso, mas se tratou de verdadeira manipulação das regras de competência, a fim de criar uma prevenção artificial e inexistente do Exmo. Min. Flávio Dino para os fatos”, escreveram.

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