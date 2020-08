Defesa de Flávio Bolsonaro entra com recurso para impedir investigação

Uma das denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ganhou novos desdobramentos neste sábado, 22. A defesa do filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entrou com um recurso no Conselho Institucional do Ministério Público para que seja revista a decisão do MP de manter o inquérito eleitoral que apura o suposto crime de falsidade de ideológica do 01 em 2014.

O caso teve início quando um advogado denunciou que o valores pagos e declarados dos imóveis de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro não coincidiam. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal, que não encontrou indícios de crime, e foi arquivada na Justiça Eleitoral.

A decisão, entretanto, foi refutada pelo juiz Flávio Itabaiana, que encaminhou o caso para ser analisado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que concordou com o prosseguimento do inquérito.

Procurada, a defesa do senador disse, por meio de uma nota, que apenas pediu o arquivamento dos autos, que já havia sido feito pelo delegado da Polícia Federal responsável pela apuração do caso e por dois promotores eleitores. “Flávio Bolsonaro não cometeu qualquer irregularidade. Apesar de todos os pedidos e de todas as provas que isentam o parlamentar, a investigação continua aberta. A defesa quer apenas que se respeite o arquivamento solicitado pelo próprio Ministério Público”, diz o texto.

O recurso deve ser analisado pelo Conselho Institucional do Ministério Pública e não há prazo para o resultado da análise.