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Política

Defesa de Daniel Vorcaro contesta acusações e pede revogação imediata de prisão preventiva

Advogados alegam falta de denúncia formal, criticam vazamento de mensagens e negam plano de fuga do ex-controlador do Banco Master

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 17h16
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master  (./Reprodução)
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Defesa de Daniel Vorcaro contesta acusações e pede revogação imediata de prisão preventiva Priorize VEJA no Google

Os advogados de Daniel Vorcaro contestaram, nesta quarta-feira (30), as acusações criminais contra o ex-controlador do Banco Master e defendem a revogação imediata de sua prisão preventiva.

A defesa argumenta que o investigado nunca participou de atos violentos ou ameaças, ressaltando ainda que termos informais em mensagens trocadas pelo banqueiro com sua rede de relacionamento foram distorcidos e que não existe nenhum plano concreto de fuga.

A equipe de advogados criticou o vazamento dessas mensagens e enfatiza que o cliente permanece preso sem nenhuma acusação formal ou denúncia, o que desrespeita os princípios constitucionais e do Estado Democrático de Direito.

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