Defesa de Daniel Vorcaro contesta acusações e pede revogação imediata de prisão preventiva

Os advogados de Daniel Vorcaro contestaram, nesta quarta-feira (30), as acusações criminais contra o ex-controlador do Banco Master e defendem a revogação imediata de sua prisão preventiva.

A defesa argumenta que o investigado nunca participou de atos violentos ou ameaças, ressaltando ainda que termos informais em mensagens trocadas pelo banqueiro com sua rede de relacionamento foram distorcidos e que não existe nenhum plano concreto de fuga.

A equipe de advogados criticou o vazamento dessas mensagens e enfatiza que o cliente permanece preso sem nenhuma acusação formal ou denúncia, o que desrespeita os princípios constitucionais e do Estado Democrático de Direito.