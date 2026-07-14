Decisão de Moraes de suspender visitas de Flávio a Bolsonaro bomba nas redes

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender as visitas do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelos próximos 90 dias bombou nas redes sociais nas últimas 24 horas.

Segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, o engajamento em torno do assunto no X, no Instagram e no Facebook se aproximou da barreira de 2 milhões de interações — entre curtidas, comentários e compartilhamentos — , entre 9h de ontem e 9h desta terça-feira.

A ala conservadora e predominantemente bolsonarista reagiu nas redes sociais com indignação, classificando a suspensão das visitas como uma violação de direitos familiares básicos sob pretexto político. Esse grupo também trouxe comparações do caso com episódios ocorridos durante a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018.

Por outro lado, perfis alinhados ao petista comemoraram a decisão de Moraes com ironias e memes, apontando que a tentativa de usar o parentesco para driblar ordens judiciais foi devidamente punida.

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Levantamento da Nexus revela que, no X, às 9h da manhã desta terça-feira, “Moraes” figurava na liderança dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas. Enquanto isso, “Xandão”, apelido do magistrado, aparecia em 12º lugar, e “Flávio” e “Jair” na 17ª e 22ª posições, respectivamente.

Ainda no X, uma análise amostral de 124 mil menções em português à suspensão imposta por Moraes, feitas por cerca de 28 mil usuários únicos, atinge um alcance estimado em 8,5 milhões de impressões, além de um engajamento aproximado de 675 mil interações.

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No Facebook e no Instagram, outra amostra com 8,1 mil menções em português à decisão, feitas no mesmo período, acumula 2,3 milhões de interações. A nuvem destas plataformas ressalta que “medidas cautelares” e “90 dias” também são termos recorrentes nos debates.

No Google Trends Brasil, “prisão” ranqueou na 12ª posição das buscas das últimas 24 horas, por ordem de relevância, atraindo mais de 5 mil pesquisas.

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