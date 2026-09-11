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Política

Decisão de Fachin mantém sigilo sobre peças-chave da investigação do caso Master

Além de ramos importantes que permanecem blindados, os gabinetes dos ministros terão acesso a tudo -- inclusive o que pode implicá-los

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h39
Homem idoso de cabelos brancos, bigode e óculos, vestido com terno azul-marinho, gravata estampada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom em um ambiente formal. Ele olha para a direita, com microfones à sua frente sobre uma mesa de madeira, ao lado de um frasco de álcool em gel e um porta-canetas
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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O levantamento do sigilo sobre as investigações do Caso Master, determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e cumprido, nos útlimos minutos da quinta-feira, 10, pelo ministro André Mendonça, relator do caso, deixa de fora braços importantes das investigações, que continuam em segredo de Justiça. É o caso, por exemplo, das suspeitas que pairam sobre o senador Jaques Wagner (PT-BA), uma importante liderança petista, e da suspeita de que Flávio Bolsonaro (PL) tenha lavado dinheiro por meio do filme Dark Horse, que conta a história de vida de seu pai.

Em contrapartida, a decisão determina que os gabinetes dos dez ministros (uma cadeira está vaga) tenham acesso a tudo que está na investigação, incluindo o que permanece blindado pelo segredo de Justiça. A crise hoje vivia pelo Supremo escalou depois de André Mendonça tirar o sigilo sobre um braço das investigações do Master que revelou conexões suspeitas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Com a ordem de Fachin, a ideia é que todos os ministros possam saber de tudo que há no caso, inclusive o que possa haver contra membros da própria Corte. Dias Toffoli deixou há alguns meses a relatoria do caso Master por conta de suspeitas que pairavam sobre ele também.

A decisão de Fachin dada na noite de quinta diz o seguinte: “solicite-se ao ministro André Mendonça a remessa, em HD próprio, a esta Presidência e aos Gabinetes dos eminentes Ministros, de todos os procedimentos contidos ou relacionados à Pet 15.556, bem como o levantamento do sigilo da Pet 15.556 (e dos procedimentos nela contidos ou a ela relacionados), ressalvado apenas o que diga respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida”.

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O ato de tornar público uma grande parte do caso permitiu revelações importantes — como o fato de que Flávio é de fato investigado e o pagamento de propina a servidores do Banco Central — mas ainda preserva o sigilo do teor de linhas importantes, inclusive sob a perspectiva legal de proteger as diligências que ainda estão sendo feitas pela PF. Wagner teria recebido um apartamento de luxo em Salvador do Master, em troca de uma atuação favorável aos interesses do banco no Congresso. O teor da própria investigação contra o Zero Um também permanece blindada.

 

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