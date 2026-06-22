Decisão de André Mendonça sinaliza nova fase da guerra eleitoral entre Lula e Flávio

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A decisão de André Mendonça sobre remoção de posts nas redes sociais reacende o debate para 2026. Especialistas veem uma crescente judicialização da disputa eleitoral, onde STF e TSE estabelecem novos padrões de combate à desinformação, confrontando-se com os limites da liberdade de expressão.

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A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais reacendeu um debate que promete ganhar força à medida que a campanha presidencial de 2026 se aproxima. Para especialistas, a disputa judicial em torno de publicações de adversários políticos tende a se tornar uma das marcas do processo eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).

O tema foi discutido no programa Ponto de Vista, após a análise de um caso envolvendo uma postagem que associava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a posições favoráveis a organizações criminosas. O episódio levou à discussão sobre os limites da atuação da Justiça Eleitoral e do Supremo no combate à desinformação e à propaganda considerada irregular.

Por que a remoção de conteúdos ganhou espaço na política?

Segundo o cientista político Adriano Cerqueira, a ampliação desse tipo de intervenção judicial é resultado de uma mudança institucional iniciada nos últimos anos. “Há uma mudança de entendimento desde 2019, quando começaram os inquéritos do STF, e também durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes no TSE nas eleições de 2022”, afirmou.

Na avaliação do especialista, a Justiça avançou na construção de mecanismos para retirar conteúdos considerados prejudiciais ao processo eleitoral, estabelecendo um novo padrão de atuação que tende a permanecer. “O TSE avançou muito em termos de ação institucional para tentar retirar conteúdos considerados danosos à campanha eleitoral”, disse.

A disputa judicial nas redes veio para ficar?

O cientista político avalia que a pré-campanha já oferece os primeiros sinais de um fenômeno que deverá se intensificar nos próximos meses, com candidatos e partidos recorrendo ao Judiciário para contestar publicações feitas por adversários. “Essa é uma tendência que veio para ficar”, afirmou.

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Segundo ele, enquanto não houver uma definição mais ampla sobre os limites constitucionais da remoção de conteúdos, as decisões judiciais continuarão ocupando espaço central no debate político.

Onde está o limite entre combate à desinformação e liberdade de expressão?

O especialista ressalta que a expansão desse tipo de medida também alimenta questionamentos jurídicos sobre liberdade de expressão e censura. “Há todo um debate constitucional sobre direitos e liberdade de expressão que muitas vezes essas ações acabam arranhando”, afirmou.

Na avaliação de Cerqueira, ainda falta uma discussão mais aprofundada entre os Poderes sobre os critérios que devem orientar a retirada de conteúdos durante campanhas eleitorais. O tema envolve um equilíbrio delicado entre a proteção da integridade das eleições e a preservação do direito de manifestação política.

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O que muda com a atuação de André Mendonça?

Cerqueira avalia que a condução dos casos pelo ministro André Mendonça pode trazer uma percepção de maior equilíbrio nas decisões relacionadas às redes sociais. Segundo ele, as medidas adotadas até agora atingiram publicações ligadas a diferentes campos políticos. “A gente viu que ele barrou e tirou conteúdos dos dois lados, e não só de um lado especificamente”, afirmou.

Por isso, o cientista político acredita que Mendonça poderá adotar uma postura mais moderada diante das disputas eleitorais que chegarão ao Supremo ao longo da campanha. “Pode ser que ele tente fazer uma coisa um pouco mais ponderada nesse sentido”, concluiu.

À medida que a corrida presidencial se aproxima, a tendência é que o embate entre candidatos extrapole os palanques e se intensifique também nos tribunais. E, nesse cenário, as decisões sobre o que pode ou não permanecer nas redes sociais tendem a se tornar parte cada vez mais relevante da disputa política.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.