Debate VEJA reúne candidatos a presidente na reta final da eleição

Faltando pouco mais de uma semana para a eleição, no dia 2 de outubro, os candidatos à Presidência da República irão discutir no debate VEJA neste sábado, a partir das 18h15, as suas propostas para o país. O encontro, que será realizado nos estúdios do SBT e mediado pelo jornalista Carlos Nascimento, é organizado por um pool de veículos de comunicação que inclui também CNN Brasil, Estadão/Eldorado, Rádio Nova Brasil FM e Terra.

Participarão do debate o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), o cientista político Luiz Felipe d´Avila e o sacerdote Kelmon Luis da Silva (PTB).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado, mas a tendência é que ele não participe. Como determinam as regras do debate, se isso ocorrer, o púlpito reservado a ele ficará vazio durante o debate.

Os convites obedeceram à regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prevê que todos os candidatos cujas coligações tenham no mínimo cinco deputados federais eleitos precisam ser obrigatoriamente chamadas aos debates.

Os candidatos irão detalhar as suas propostas ao longo de quatro blocos. No primeiro, farão perguntas entre si seguindo a ordem determinada por sorteio – Tebet, Bolsonaro, Lula (caso decida participar) Ciro, Soraya, Kelmon e D’Avila. Aquele que perguntar terá direito a réplica; o que responder poderá fazer a tréplica.

No segundo bloco, os candidatos irão responder aos questionamentos dos jornalistas das empresas participantes do pool. Cada um dos seis profissionais escolherá dois candidatos, um para responder e outro para comentar a resposta. O postulante que responder à pergunta terá direito a réplica após o comentário.

No terceiro bloco, os concorrentes farão perguntas entre si na ordem inversa do primeiro bloco. No quarto e último bloco, os jornalistas voltam a fazer perguntas aos candidatos. Depois, cada presidenciável terá um minuto para fazer suas considerações finais.

O debate ocorre em um momento crucial da campanha e pode ser decisivo para o seu desfecho. Com 47% dos votos totais e 50% dos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, Lula tenta encerrar a disputa no primeiro turno, como mostra reportagem de VEJA desta semana. A sua ausência certamente será explorada pelo seu principal rival, Jair Bolsonaro, que tem 33% das intenções de voto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O encontro será transmitido no canal de VEJA no YouTube e terá cobertura especial no site e nas redes sociais a partir das 16h, análises durante o encontro e um programa especial do podcast Os Três Poderes logo após o encerramento do evento.