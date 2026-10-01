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Política

Debate presidencial na Globo: horário e candidatos participantes

Último encontro entre presidenciáveis antes do primeiro turno será realizado nesta quinta-feira, 1º

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h07
Montagem com cinco políticos brasileiros: Lula, de barba branca e terno roxo; Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul; Marconi Perillo, de terno azul e gravata vinho; Rodrigo Pacheco, de óculos e camisa clara; e Renan Calheiros, de óculos e camisa azul
Os candidatos à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Flávio Bolsonaro (PL); Ronaldo Caiado (PSD); Romeu Zema (Novo); e Augusto Cury (Avante) (Divulgação/Divulgação)
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A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1º de outubro, o último debate entre candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das eleições de 2026. Marcado para as 21h30, logo após o Jornal Nacional, o encontro terá a participação de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, também havia sido convidado, mas comunicou à emissora que não comparecerá. Lula participará de uma entrevista ao Flow Podcast, prevista para começar às 20h45.

O debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será feita pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.

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Quem participa do debate da Globo?

Com a ausência de Lula, quatro candidatos estarão no palco: Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema. A Globo havia adotado como critério para os convites a representação parlamentar dos partidos, considerando o número mínimo previsto para participação no encontro.

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Zema foi incluído após decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O Novo contestou sua exclusão e argumentou que possuía atualmente cinco deputados federais. O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, determinou que fosse considerada a composição atual da bancada da legenda.

Renan Santos, candidato do Missão, também tentou obter na Justiça o direito de participar. O pedido foi negado no TSE sob o entendimento de que o partido não preenchia o requisito mínimo de representação parlamentar estabelecido para o debate.

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Como será o debate?

O programa terá quatro blocos. Em dois deles, os candidatos discutirão temas determinados; nos outros dois, poderão escolher livremente os assuntos das perguntas aos adversários.

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O encontro ocorre a três dias do primeiro turno, marcado para domingo, 4 de outubro, e encerra a rodada de debates presidenciais na televisão antes da votação.

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