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Política

Debate na Band: data, horário e quem vai apresentar o primeiro duelo entre Flávio e Lula

Candidatos confirmaram presença no confronto a uma semana do segundo turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h03
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O primeiro debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, na Band. O encontro será realizado nos estúdios da emissora, em São Paulo, com duração prevista de duas horas e mediação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo.

O confronto ocorrerá exatamente uma semana antes do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, e será o primeiro encontro direto entre os dois candidatos em um debate televisivo nesta eleição. Ambos confirmaram presença, depois de não participarem dos confrontos realizados no primeiro turno.

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Flávio chegou a anunciar que não compareceria ao programa, mas voltou atrás na quarta-feira, 14, após Lula confirmar sua participação.

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Como será o primeiro debate entre Lula e Flávio no segundo turno?

O debate terá dois blocos dedicados ao confronto direto, com tempo livre para que os candidatos administrem perguntas, respostas e réplicas. O formato também permitirá que os dois candidatos se movimentem pelo estúdio durante a discussão.

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A programação incluirá perguntas feitas por jornalistas do Grupo Bandeirantes e de veículos parceiros, além de declarações de abertura e considerações finais dos candidatos.

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A mediação ficará a cargo de Eduardo Oinegue, apresentador do Jornal da Band, e Adriana Araújo. Os dois jornalistas também comandaram o debate presidencial promovido pela emissora em agosto.

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Fim da escala 6×1

Onde assistir ao debate?

O confronto será transmitido ao vivo pela Band, na televisão aberta, e pela BandNews TV, na TV por assinatura. Também poderá ser acompanhado pelo aplicativo Bandplay, pelo canal Band Jornalismo no YouTube e pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM.

O encontro também terá transmissão de veículos parceiros, como TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

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