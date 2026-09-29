🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Debate no Rio: frente a frente pela 1ª vez, Paes e Ruas exploram ‘fantasmas’ do rival

Favoritos para o governo fluminense tentam ampliar rejeição ao adversário nesta reta final do primeiro turno

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 22h00 | Atualizado em 30 set 2026, 00h49
Cenário de debate político com cinco homens em palanques individuais, uma mulher de costas na bancada e uma intérprete de Libras no canto inferior esquerdo. O telão ao fundo exibe ELEIÇÕES em azul
Debate da Globo ao governo do Rio antes do primeiro turno. (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Debate no Rio: frente a frente pela 1ª vez, Paes e Ruas exploram ‘fantasmas’ do rival Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas (PL), candidatos mais bem posicionados ao governo fluminense, segundo as pesquisas de intenção de voto, ficaram frente a frente pela primeira vez desde o início da campanha nesta terça-feira, 29, no debate da TV Globo. Os dois adotaram estratégias semelhantes: buscaram expôr “fantasmas” incômodos do adversário. Terceiro no páreo, o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) voltou os canhões a ambos, em uma tentativa de faturar parte de seus votos. 

O candidato do PL buscou converter a curta biografia política – é deputado estadual de primeiro mandato, antes disso foi secretário estadual das Cidades e secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo, cidade comandada pelo pai – em ativo eleitoral ao se apresentar como mudança e renovação em contraponto à “velha política” fluminense. Também procurou fortalecer, nesta reta final, a vinculação com a família Bolsonaro e com temas caros ao campo político, como as escolas cívico-militares, para tentar alavancar a campanha a reboque do bolsonarismo.

Outra aposta de Douglas Ruas foi nacionalizar a campanha para tentar transferir a rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Paes, que tem o apoio do petista. Lula perdeu para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro em 2022 e aparece atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas deste ano. O deputado acusou o rival de esconder o padrinho político para não ser prejudicado.

O ex-prefeito subiu o tom contra o adversário, especialmente ao associá-lo ao grupo político do ex-governador Cláudio Castro (PL), na mira da Polícia Federal em dois inquéritos de corrupção, e do ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar (União), preso por suspeita de obstruir uma investigação sobre o Comando Vermelho, como já tem feito nas propagandas eleitorais. Paes tenta neutralizar a estratégia de Douglas Ruas de se desvincular dos antigos aliados enrolados com a Justiça. Também levantou suspeitas sobre as relações da empreiteira do deputado com obras públicas em São Gonçalo. “A única coisa que ele fez durante esse tempo na política foi ficar milionário”, atacou.

Siga
Continua após a publicidade

O pessedista também explorou a seu favor a crise de imagem que atinge a Assembleia Legislativa do Rio, que teve três deputados presos desde dezembro do ano passado. Ruas comanda a Alerj desde abril. “Atenção Alerj: vai acabar a festa”, bradou Paes ao chamar a Casa Legislativa de “máfia”. Ele ainda procurou usar a experiência como gestor como argumento de autoridade. A única referência espontânea ao presidente Lula foi feita quando abordou os investimentos no aeroporto do Galeão.

Com a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa, Garotinho faz campanha sem saber se seus votos serão contados ou não. Ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar se salvar. O ex-governador se apresentou como candidato “antissistema” e demonstrou ser o mais confortável diante das câmeras. Os candidatos foram autorizados a se movimentar livremente no estúdio e ele foi quem melhor explorou o formato, rodeando os adversários durante suas respostas.

Continua após a publicidade

Também participaram William Siri (PSOL), que em suas intervenções não poupou ataques a Flávio Bolsonaro, e André Marinho (Novo), que horas antes do debate conseguiu uma decisão liminar do ministro Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, garantindo a presença dele. O candidato do PSOL concentrou as críticas em Douglas Ruas e lembrou o escândalo do Rioprevidência, o fundo de aposentadorias dos servidores estaduais, que na gestão de Cláudio Castro investiu R$ 3 bilhões em fundos ligados ao Banco Master.

No primeiro bloco, os candidatos responderam sobre cinco temas sorteados – transporte público, emprego, saneamento, dívida pública e educação. O segundo e o quarto blocos foram de tema livre. O terceiro bloco foi dedicado a perguntas relacionadas às regiões do estado.

Continua após a publicidade

Paes não compareceu ao debate anterior, organizado pela Band, e participou apenas de entrevistas e sabatinas individualmente. Os candidatos fizeram uma preparação intensa nos últimos dias e abriram mão das agendas na rua nesta terça para se dedicar aos ensaios finais.

Embora se mantenha como favorito nos levantamentos recentes, o ex-prefeito tem visto a distância para Douglas Ruas encurtar conforme o primeiro turno se aproxima. O crescimento era esperado com o início da propaganda eleitoral. Com a plataforma, o deputado, que no início da campanha era amplamente desconhecido da maioria do eleitorado fluminense, conseguiu se apresentar como candidato do bolsonarismo. Ruas ainda não alcançou, no entanto, patamares semelhantes ao de Flávio Bolsonaro, que lidera as pesquisas no Rio, berço político de sua família.

Continua após a publicidade

Na rodada mais recente, divulgada nesta terça pela Quaest, Paes tem 34% das intenções de voto no primeiro turno e Ruas aparece com 25%. Garotinho surge na sequência com 9%. William Siri tem 1% e André Marinho não pontuou.

Veja abaixo algumas propostas apresentadas pelos candidatos durante o debate:

  • Eduardo Paes: reunificar a Secretaria de Segurança Pública, construir a Linha 3 do Metrô, triplicar o ensino técnico profissionalizante;
  • Douglas Ruas: construir escolas cívico-militares, políticas integradas de proteção às mulheres, ampliar o respaldo a policiais militares em operações;
  • Anthony Garotinho: reestatizar a Ceade, criar o “Bope 2.0” para recuperar áreas dominadas pelo crime, construir hospitais especializados fora da capital, aerobarcos;
  • William Siri: reestatizar os trens e a Cedae, construir complexos produtivos, fortalecer as Faetecs, educação integral;
  • André Marinho: recuperar áreas dominadas pelo crime, remunerar os professores segundo o piso nacional do magistério.
Publicidade
TAGS:
Anthony Garotinho
debate
Debates Eleitorais
Douglas Ruas
Eduardo Paes
Eleições 2026
Eleições: Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).