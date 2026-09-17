Debate entre candidatos a deputado estadual em SP termina em troca de socos

Dois candidatos à Assembleia Legislativa de São Paulo trocaram socos durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Leonardo Grandini, do PT, e Thomaz Henrique, do PL, debatiam a convite de um podcast, mas a discussão esquentou e terminou em ofensas pessoais, palavrões e troca de socos.

🚨GRAVE – Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL) termina em agressão física após uma sequência de xingamentos em podcast pic.twitter.com/OXOE6JNFem — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) September 17, 2026

Os dois já estavam se xingando, mas Henrique disse que a avó do adversário era uma bandida — antes, o petista falou que ela havia sido presa durante a ditadura militar. Grandini, então, partiu para cima dele. Os dois foram contidos pela equipe atrás das câmeras e a gravação foi interrompida depois.

O apresentador do FutureCast, Diego Bernardo, contou que ficou com um machucado na boca depois de separar os dois candidatos. “Eu imaginei que seria acalorado, mas nem tanto”, disse. “Homens, eu vou fazer o quê? “.

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Nas redes sociais, os dois candidatos disseram não se arrepender da briga. Grandini disse que não havia diálogo depois de o adversário mencionar a avó dele, e Thomaz, que só falou verdades.

Esta é a primeira vez que eles tentam uma cadeira na Alesp. Thomaz é vereador de São José dos Campos, no interior paulista, e Grandini já tentou se eleger duas vezes para a Câmara Municipal da capital, mas em ambas, ficou apenas como suplente.