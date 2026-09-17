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Política

Debate entre candidatos a deputado estadual em SP termina em troca de socos

Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL) brigaram durante transmissão ao vivo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 18h50 | Atualizado em 17 set 2026, 19h41
Dois homens em um estúdio de podcast. À esquerda, um homem de óculos e bigode, camisa clara, gesticula com broches políticos. À direita, outro homem de óculos e barba, camisa polo verde, com broches políticos, fala em um microfone
Leonardo Grandini e Thomaz Henrique: agressões durante debate nas redes sociais (Reprodução/Youtube)
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Dois candidatos à Assembleia Legislativa de São Paulo trocaram socos durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Leonardo Grandini, do PT, e Thomaz Henrique, do PL, debatiam a convite de um podcast, mas a discussão esquentou e terminou em ofensas pessoais, palavrões e troca de socos.

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Os dois já estavam se xingando, mas Henrique disse que a avó do adversário era uma bandida — antes, o petista falou que ela havia sido presa durante a ditadura militar. Grandini, então, partiu para cima dele. Os dois foram contidos pela equipe atrás das câmeras e a gravação foi interrompida depois.

O apresentador do FutureCast, Diego Bernardo, contou que ficou com um machucado na boca depois de separar os dois candidatos. “Eu imaginei que seria acalorado, mas nem tanto”, disse. “Homens, eu vou fazer o quê? “.

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Nas redes sociais, os dois candidatos disseram não se arrepender da briga. Grandini disse que não havia diálogo depois de o adversário mencionar a avó dele, e Thomaz, que só falou verdades.

Esta é a primeira vez que eles tentam uma cadeira na Alesp. Thomaz é vereador de São José dos Campos, no interior paulista, e Grandini já tentou se eleger duas vezes para a Câmara Municipal da capital, mas em ambas, ficou apenas como suplente.

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