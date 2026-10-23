Debate da Globo entre Flávio Bolsonaro e Lula: horário, regras e quem apresenta
Último confronto entre os candidatos antes do segundo turno será nesta sexta, 23, e terá quatro blocos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta sexta-feira, 23 de outubro, do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25. Promovido pela TV Globo, o encontro começa às 21h20, logo após o Jornal Nacional, e terá mediação do jornalista César Tralli.
Realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o confronto será dividido em quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. A emissora estabeleceu regras específicas para a circulação dos candidatos pelo cenário e definiu diferentes formatos de discussão, com temas previamente determinados e uma etapa de debate livre.
O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. Após a exibição, o conteúdo ficará disponível na íntegra no Globoplay e no portal de notícias.
Como serão as regras do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?
A Globo dividiu o confronto em quatro blocos, dos quais três terão temas determinados e um será dedicado à discussão livre. A dinâmica prevê perguntas diretas entre os candidatos, com tempos específicos para manifestações, respostas e réplicas.
No primeiro bloco, serão realizadas seis rodadas de perguntas sobre assuntos relacionados às diferentes regiões do Brasil e a um tema considerado prioritário em âmbito nacional. A proposta é permitir que os candidatos apresentem seus planos de governo e discutam questões de interesse dos eleitores.
Cada participante terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou entre resposta e tréplica.
No segundo e no terceiro blocos, Lula e Flávio Bolsonaro deverão escolher assuntos apresentados em um telão para formular suas perguntas. A divisão do tempo será a mesma da primeira etapa.
O quarto bloco terá tema livre. Cada candidato contará com oito minutos de fala, que poderão ser utilizados em diferentes intervenções, sem limite para a quantidade de vezes em que poderá se manifestar.
Ao término das quatro etapas, os presidenciáveis terão espaço para apresentar suas considerações finais.
Por que a Globo restringiu a movimentação dos candidatos?
Uma das particularidades do debate será a definição de regras para a circulação de Lula e Flávio Bolsonaro pelo estúdio.
Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra poderá se movimentar livremente pelo cenário. Enquanto isso, o adversário deverá permanecer em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.
No quarto bloco, de tema livre, os dois participantes poderão circular, mas cada um deverá permanecer em seu respectivo lado do cenário.
A medida estabelece limites para a movimentação durante o confronto, preservando o espaço individual de cada candidato enquanto o outro estiver se manifestando.
Como será feita a checagem das declarações durante o debate?
Além da transmissão do confronto, o Grupo Globo realizará uma operação de checagem das informações apresentadas pelos candidatos.
Uma equipe de mais de 30 jornalistas trabalhará na verificação das declarações feitas por Lula e Flávio Bolsonaro. As primeiras checagens serão publicadas ainda durante o debate, por meio do projeto Fato ou Fake.
O trabalho será desenvolvido de maneira conjunta por profissionais de diferentes veículos do grupo e continuará durante a madrugada, até a conclusão das verificações.
Após o encontro, a GloboNews exibirá um programa especial com informações sobre as checagens realizadas.