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Política

Debate da Globo entre Flávio Bolsonaro e Lula: horário, regras e quem apresenta

Último confronto entre os candidatos antes do segundo turno será nesta sexta, 23, e terá quatro blocos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 10h48 | Atualizado em 23 out 2026, 12h50
Cenário de estúdio de televisão com iluminação azul e detalhes em neon. No fundo, um telão exibe a palavra ELEIÇÕES e o logo da TV Globo. No chão, um mapa do Brasil em tons de azul claro e escuro, com reflexo do telão, e linhas geométricas conectando pontos
Estúdio em que candidatos vão participar do encontro  (Globo News/Reprodução)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta sexta-feira, 23 de outubro, do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25. Promovido pela TV Globo, o encontro começa às 21h20, logo após o Jornal Nacional, e terá mediação do jornalista César Tralli.

Realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o confronto será dividido em quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. A emissora estabeleceu regras específicas para a circulação dos candidatos pelo cenário e definiu diferentes formatos de discussão, com temas previamente determinados e uma etapa de debate livre.

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O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. Após a exibição, o conteúdo ficará disponível na íntegra no Globoplay e no portal de notícias.

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Como serão as regras do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A Globo dividiu o confronto em quatro blocos, dos quais três terão temas determinados e um será dedicado à discussão livre. A dinâmica prevê perguntas diretas entre os candidatos, com tempos específicos para manifestações, respostas e réplicas.

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No primeiro bloco, serão realizadas seis rodadas de perguntas sobre assuntos relacionados às diferentes regiões do Brasil e a um tema considerado prioritário em âmbito nacional. A proposta é permitir que os candidatos apresentem seus planos de governo e discutam questões de interesse dos eleitores.

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Cada participante terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou entre resposta e tréplica.

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No segundo e no terceiro blocos, Lula e Flávio Bolsonaro deverão escolher assuntos apresentados em um telão para formular suas perguntas. A divisão do tempo será a mesma da primeira etapa.

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O quarto bloco terá tema livre. Cada candidato contará com oito minutos de fala, que poderão ser utilizados em diferentes intervenções, sem limite para a quantidade de vezes em que poderá se manifestar.

Ao término das quatro etapas, os presidenciáveis terão espaço para apresentar suas considerações finais.

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Por que a Globo restringiu a movimentação dos candidatos?

Uma das particularidades do debate será a definição de regras para a circulação de Lula e Flávio Bolsonaro pelo estúdio.

Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra poderá se movimentar livremente pelo cenário. Enquanto isso, o adversário deverá permanecer em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.

No quarto bloco, de tema livre, os dois participantes poderão circular, mas cada um deverá permanecer em seu respectivo lado do cenário.

A medida estabelece limites para a movimentação durante o confronto, preservando o espaço individual de cada candidato enquanto o outro estiver se manifestando.

Como será feita a checagem das declarações durante o debate?

Além da transmissão do confronto, o Grupo Globo realizará uma operação de checagem das informações apresentadas pelos candidatos.

Uma equipe de mais de 30 jornalistas trabalhará na verificação das declarações feitas por Lula e Flávio Bolsonaro. As primeiras checagens serão publicadas ainda durante o debate, por meio do projeto Fato ou Fake.

O trabalho será desenvolvido de maneira conjunta por profissionais de diferentes veículos do grupo e continuará durante a madrugada, até a conclusão das verificações.

Após o encontro, a GloboNews exibirá um programa especial com informações sobre as checagens realizadas.

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