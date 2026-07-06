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Política

De pistolas a fuzis: quais são as dez armas de Bolsonaro que Moraes mandou apreender

Ministro do STF determina que Exército entregue os oito armamentos registrados em nome do ex-presidente e que a PF informe sobre paradeiro de outros dois

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 12h27 | Atualizado em 6 jul 2026, 14h03
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Ton Molina/STF)
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De pistolas a fuzis: quais são as dez armas de Bolsonaro que Moraes mandou apreender Priorize VEJA no Google

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira, 6, que em 48 horas o Exército entregue as oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão em posse da instituição. Nesse mesmo prazo, a Polícia Federal também deverá informar se outras duas armas estão em suas dependências. Na lista (veja íntegra ao final), há pistolas, carabinas, espingardas e fuzis, algumas de uso permitido e outras de uso restrito.

Na última sexta, 3, o ministro concedeu a Bolsonaro a prisão domiciliar humanitária por tempo indeterminado, permitindo que o ex-presidente continue cumprindo a pena de 27 anos e três meses a que foi condenado no caso da tentativa de golpe de estado. Além do prazo inicialmente concedido para esse regime penal, Moraes também analisou se houve falta grave por parte de Bolsonaro por conta de uma pistola da marca Glock encontrada em sua residência.

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Imagem ilustrativa da pistola Glock, mesma que ex-presidente Bolsonaro possuía (./.)

Nessa decisão, o ministro não puniu o ex-presidente por conta do armamento, mas ordenou a apreensão de todas as armas em nome de Bolsonaro. A defesa apresentou uma petição no processo afirmando que, das dez armas em nome do ex-presidente, oito estão no Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília e duas estão na própria PF. Moraes também determinou a cassação do registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) de Bolsonaro.

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Veja quais são os armamentos que estão registrados em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro

  • Armamentos no Comando do Exército 

Pistola Forjas Taurus, calibre 380 Automatic (permitido)

Pistola Forjas Taurus, calibre 40 Smith & Wesson (restrito)

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Pistola Glock, calibre 9×19 COLOmm Parabellum (restrito)

Carabina/Fuzil Springfield Armory, calibre 7,62×51 mm (restrito)

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Espingarda Typhoon, calibre 12 GA (restrito)

Pistola Arex, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito)

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Pistola SIG-Sauer, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito)

Espingarda Maestro Arms Company, calibre 12 GA (permitido)

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  • Armamentos na sede da Polícia Federal

Carabina/Fuzil Caracal, calibre 5,56×45 mm

Pistola Caracal calibre 9×19 mm Parabellum

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TAGS:
Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro
Maquiavel
Supremo Tribunal Federal - STF
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