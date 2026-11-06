De onde virá o dinheiro para financiar o Ministério da Segurança Pública de Lula?

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Lula anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública, mas o financiamento da nova estrutura é um desafio fiscal. Ricardo Ferraz, editor de VEJA, avalia que a iniciativa pode melhorar a coordenação, mas não trará resultados imediatos na criminalidade. A questão dos recursos e a expectativa de longo prazo são cruciais para a pasta.

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A criação do Ministério da Segurança Pública anunciada por Lula coloca em discussão como financiar a nova estrutura em um cenário de dificuldades fiscais. Na avaliação do editor de VEJA Ricardo Ferraz, a iniciativa pode melhorar a coordenação das políticas de segurança, mas ainda depende da definição de sua fonte de recursos (este texto é um resumo do vídeo acima).

“De onde vai vir o dinheiro?”, questionou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta sexta-feira, 6. Para o jornalista, o desafio orçamentário acompanha outra questão: a criação da pasta não deve ser confundida com uma solução imediata para a criminalidade.

Os desafios do governo Lula 4

Qual será o papel do novo ministério?

Ao comentar a aprovação da PEC da Segurança Pública, Ferraz destacou a importância de uma atuação federal voltada à coordenação. O editor comparou essa função à articulação existente na saúde, com o objetivo de integrar as políticas conduzidas pelos diferentes níveis de governo.

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Na avaliação do jornalista, essa organização é relevante para o enfrentamento do crime, mas seus efeitos dependerão de um trabalho continuado. “Não pode se esperar que, a partir daí, a criminalidade imediatamente vai cair”, afirmou.

Por que os resultados não devem ser imediatos?

Ferraz classificou a iniciativa como uma aposta de longo prazo. Segundo sua análise, o anúncio de uma estrutura administrativa não significa que haverá uma queda nos indicadores de violência logo após sua instalação.

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O editor também distinguiu a criação do ministério da discussão sobre a redução da maioridade penal, mencionada por Laísa ao abordar as divergências na votação da PEC. Embora façam parte do debate sobre segurança, ele ressaltou que são questões separadas.

O que dificulta o financiamento da pasta?

Segundo Ferraz, o governo enfrenta uma situação fiscal que torna necessária a definição de como acomodar os recursos para a iniciativa. O jornalista mencionou que parte da arrecadação das bets havia sido considerada como possibilidade de financiamento, mas afirmou que essa alternativa foi comprometida pela proibição dessas atividades por Lula.

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Sem uma fonte definida no cenário apresentado, o editor avaliou que o governo precisará buscar uma solução orçamentária para viabilizar a pasta. “Ele vai ter que fazer uma engenharia financeira para tentar financiar esta iniciativa”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.