De onde virá o dinheiro para financiar o Ministério da Segurança Pública de Lula?
Editor aponta indefinição sobre recursos para a nova pasta e avalia que coordenação federal terá resultados de longo prazo no combate ao crime
A criação do Ministério da Segurança Pública anunciada por Lula coloca em discussão como financiar a nova estrutura em um cenário de dificuldades fiscais. Na avaliação do editor de VEJA Ricardo Ferraz, a iniciativa pode melhorar a coordenação das políticas de segurança, mas ainda depende da definição de sua fonte de recursos (este texto é um resumo do vídeo acima).
“De onde vai vir o dinheiro?”, questionou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta sexta-feira, 6. Para o jornalista, o desafio orçamentário acompanha outra questão: a criação da pasta não deve ser confundida com uma solução imediata para a criminalidade.
Qual será o papel do novo ministério?
Ao comentar a aprovação da PEC da Segurança Pública, Ferraz destacou a importância de uma atuação federal voltada à coordenação. O editor comparou essa função à articulação existente na saúde, com o objetivo de integrar as políticas conduzidas pelos diferentes níveis de governo.
Na avaliação do jornalista, essa organização é relevante para o enfrentamento do crime, mas seus efeitos dependerão de um trabalho continuado. “Não pode se esperar que, a partir daí, a criminalidade imediatamente vai cair”, afirmou.
Por que os resultados não devem ser imediatos?
Ferraz classificou a iniciativa como uma aposta de longo prazo. Segundo sua análise, o anúncio de uma estrutura administrativa não significa que haverá uma queda nos indicadores de violência logo após sua instalação.
O editor também distinguiu a criação do ministério da discussão sobre a redução da maioridade penal, mencionada por Laísa ao abordar as divergências na votação da PEC. Embora façam parte do debate sobre segurança, ele ressaltou que são questões separadas.
O que dificulta o financiamento da pasta?
Segundo Ferraz, o governo enfrenta uma situação fiscal que torna necessária a definição de como acomodar os recursos para a iniciativa. O jornalista mencionou que parte da arrecadação das bets havia sido considerada como possibilidade de financiamento, mas afirmou que essa alternativa foi comprometida pela proibição dessas atividades por Lula.
Sem uma fonte definida no cenário apresentado, o editor avaliou que o governo precisará buscar uma solução orçamentária para viabilizar a pasta. “Ele vai ter que fazer uma engenharia financeira para tentar financiar esta iniciativa”, afirmou.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.