🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

De olho no Senado por SP, Simone Tebet rebate Tarcísio e mira eleitor cansado da polarização

Pré-candidata do PSB analisa a economia paulista, defende aliança com Marina Silva e aposta no diálogo para conquistar o maior colégio eleitoral do país

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h01 | Atualizado em 24 jul 2026, 10h11
Simone Tebet foca em eleitor cansado da polarização em pré-campanha ao Senado em SP
Simone Tebet foca em eleitor cansado da polarização em pré-campanha ao Senado em SP (Washington Costa/MPO/.)
Continua após publicidade
De olho no Senado por SP, Simone Tebet rebate Tarcísio e mira eleitor cansado da polarização Priorizar nos meus resultados Google

Ela já foi prefeita, deputada estadual e senadora por Mato Grosso do Sul. Com atuação destacada na Casa Revisora do Congresso Nacional, Simone Tebet foi designada em 2022 pelo seu partido à época, o MDB, para a disputa pela Presidência da República, quando alcançou a terceira colocação, somando pouco mais de 4% dos votos válidos.

O apoio à candidatura de Lula no segundo turno foi crucial para a vitória do campo progressista nas urnas. O gesto foi reconhecido pelo líder petista, que a convidou para o comando do Ministério do Planejamento e Orçamento. Tebet permaneceu à frente da pasta até o fim de março deste ano. A saída do governo federal coincidiu com a filiação ao PSB e a mudança de domicílio eleitoral para São Paulo, movimentos que viabilizaram sua pré-candidatura ao Senado no maior colégio eleitoral do país.

Nesta semana, a ex-ministra conversou com o Radar sobre as estratégias para os próximos meses de campanha e analisou a situação econômica paulista, questionando a eficiência da administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Siga

Agenda regional e fim da polarização dão o tom da pré-campanha

Continua após a publicidade

Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto, Tebet prega cautela com a dianteira inicial. Ela avalia, contudo, que sua agenda gera identificação tanto na capital e na região metropolitana (com pautas ligadas à mobilidade urbana, segurança pública, habitação e saúde) quanto no interior, por conta de sua origem e conexão com o agronegócio.

Além disso, a pré-candidata pontua que seu perfil mais ao centro a distancia dos extremos ideológicos, enquanto o eleitorado paulista já esboça desgaste com a divisão política nacional. “Percebo um cansaço muito grande, porque o eleitor vê que o tempo está passando, a janela de oportunidade está se fechando e essa polarização não traz resultados concretos”, afirma.

Continua após a publicidade

Para converter a liderança nas pesquisas em uma dobradinha nas urnas, já que planeja ajudar a ex-ministra Marina Silva (Rede) a conquistar a segunda vaga ao Senado, a estratégia da sua equipe deve focar em dois pilares centrais: destacar sua capacidade de construir consensos e demonstrar que sua experiência administrativa prévia é um diferencial frente aos concorrentes à direita André do Prado (PL), Guilherme Derrite (PP) e Ricardo Salles (NOVO).

Avanço do PIB e dívida estadual: o embate com o governo de SP

Continua após a publicidade

Recentemente, as duas candidatas de Lula ao Senado (Tebet e Marina) foram alvos de Tarcísio de Freitas por não terem iniciado a carreira política no estado. A pessebista encara a declaração como uma “absoluta inabilidade política”, uma vez que o próprio governador é carioca e deu os primeiros passos de sua trajetória na capital federal.

Embora não acredite que o episódio possa interferir no processo eleitoral, ela ressalta que é outro comportamento do governador que a incomoda mais: o fato de ele não reconhecer os esforços federais por São Paulo. “Não vou nem falar do 1 bilhão de reais a mais em caixa que ele tem por mês só por ter negociado a dívida, processo dentro da legalidade, feito pelo Ministério da Fazenda, portanto, pelo Governo Federal do presidente Lula. Sem isso, não sei como estaria a situação fiscal e econômica do Estado de São Paulo”, explica.

Continua após a publicidade

Simone Tebet lembra ainda que, em 2025, enquanto o Brasil cresceu 2,3%, São Paulo, que representa uma fatia importante do PIB, só avançou 0,5%. Para a ex-ministra, esses números colocam em xeque o discurso de gestor pregado por Tarcísio. “O que fez São Paulo cair tanto e puxar o Brasil para baixo? No inverso, se São Paulo tivesse crescido 2,3%, quanto teria sido o crescimento do Brasil?”, questiona.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Marina Silva
Radar
Ricardo Salles
Senado
Simone Tebet
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).