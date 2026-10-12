De olho no segundo turno, PT fará atos com foco no eleitorado cristão em sete capitais

O PT organiza manifestações em sete diferentes capitais com foco no eleitorado cristão. O objetivo é ampliar a mobilização nas ruas e tentar melhorar o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos segmentos religiosos até o segundo turno.

Estão previstos atos em Natal, Maceió, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Brasília, entre os dias 14 e 21 de outubro. Lula não vai participar dos encontros, organizados pelo setorial inter-religioso do partido.

O petista vai bem no eleitorado católico – tem a preferência de 50% deles, segundo a última pesquisa Datafolha divulgada antes do primeiro turno -, mas é desembancado por Flávio Bolsonaro entre os evangélicos, a quem faz acenos com pautas conservadoras e em defesa da família.

A principal aposta da campanha de Lula para atrair o voto cristão são os programas sociais. O presidente resiste em fazer campanha nas igrejas, o que o PT encara como exploração eleitoreira da fé. O aceno mais ousado ao segmento foi a apresentação da primeira-dama Janja da Silva ao lado do pastor e cantor gospel Kleber Lucas no ato que abriu oficialmente a campanha.

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O presidente também se esforçou para melhor a imagem junto às igrejas nos três primeiros anos de mandato. Participou de cultos, enviou emissários para conversar com pastores das maiores denominações do país, fechou convênios com igrejas independentes para distribuir benefícios sociais, mandou o PT fazer uma cartilha para ensinar a militância a se comunicar com fiéis e até indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias — criado nas fileiras da Igreja Batista —, para o Supremo Tribunal Federal.