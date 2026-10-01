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Política

De olho no eleitor do Sudeste, Lula e Flávio visitam mesmos estados na reta final da campanha

Presidente e senador estarão no RJ na sexta e em SP no sábado antes do 1º turno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 12h05
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Mirando os votos da região Sudeste, a mais populosa do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estarão nos mesmos estados nos últimos dias de campanha antes do primeiro turno da eleição, que acontece no próximo domingo, 4.

Na sexta-feira, 2, os dois estarão no Rio de Janeiro: Lula participa pela manhã de uma caminhada na região central da capital, saindo da Igreja da Candelária, enquanto Bolsonaro estará na zona oeste, entre Bangu e Campo Grande.

Já no sábado, 3, os dois estarão em São Paulo: o petista fará um ato na região da Avenida Paulista, enquanto o liberal deve acompanhar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em uma carreata no interior do estado, na região de Campinas.

Na agenda de Lula, ainda está previsto um evento de campanha em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, na tarde da sexta-feira. Em todos esses compromissos, eles estarão acompanhados dos candidatos que apoiam em cada local.

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A rodada mais recente de levantamentos da Quaest nos estados mostrou que Jair Bolsonaro supera Lula em São Paulo (36% x 30%) e no Rio (38% a 31%), enquanto em Minas Gerais há um empate dentro da margem de erro, com o presidente numericamente à frente (35% a 31%). O cenário espelha o de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) venceu entre os paulistas e os fluminenses, enquanto Lula conquistou os mineiros por uma margem estreita.

A estratégia compartilhada dos dois presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas evidencia a importância desses estados na reta final da campanha. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nessa ordem, são os maiores colégios eleitorais do país, com 40% do total de todo o eleitorado nacional. Além disso, reproduzem diferenças regionais que podem ser decisivas para a composição do resultado nacional.

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Eleições 2026
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