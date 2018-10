Articulando para se reeleger presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro, Rodrigo Maia (DEM-RJ) se encontrou um grupo de cerca de 25 deputados federais, integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a chamada “bancada da bala”. A reunião aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os parlamentares estão na cidade para uma visita ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), prevista para ocorrer na parte da tarde. Diante da expectativa de vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições, Maia pode acelerar a tramitação de projetos que integram a pauta do candidato do PSL para se cacifar a receber o endosso de um eventual governo deste para seguir no comando da Casa.

O partido de Bolsonaro elegeu a segunda maior bancada da Câmara, mas, mesmo assim, está longe de reunir uma maioria que lhe permita indicar com tranquilidade a Presidência da Casa. Presidente interino do PSL, Gustavo Bebianno afirmou, em entrevista no último domingo 21, não achar “saudável” que seu partido comande simultaneamente o Palácio do Planalto e o Legislativo.

Questionado sobre a possibilidade da recondução de Maia, Bebianno afirmou que o considera “um bom nome”, sobre o qual não “vê nada contra”. Além do candidato do DEM, os deputados federais Fábio Ramalho (MDB-MG) e Capitão Augusto (PR-SP) também já se colocaram como interessados na disputa.

Em aceno ao presidenciável, Maia planeja colocar em votação, logo após as eleições de 2018, um projeto que já tramita na Câmara e que, se aprovado, vai revogar o Estatuto do Desarmamento. O texto facilita a posse de armas em casa pelos cidadãos, retirando a exigência de comprovação da necessidade da compra.

(Com Estadão Conteúdo)