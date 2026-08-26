De olho nas eleições, Instituto Não Aceito Corrupção lança campanha em vídeo para orientar eleitores

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O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) lança a campanha “Chegou a hora de votar com consciência”, com 12 vídeos que orientam eleitores sobre o sistema político, fake news e como identificar a compra de votos. A iniciativa reforça a ameaça da corrupção e a importância da Lei da Ficha Limpa para a democracia.

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Com o país entrando no clima das eleições, o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) lança a iniciativa “Chegou a hora de votar com consciência“. A campanha é composta por 12 vídeos que orientam o eleitor sobre o funcionamento do sistema político e os perigos das notícias falsas.

O projeto educativo liderado pelo INAC visa capacitar o cidadão a identificar práticas ilícitas, como a compra de votos, além de reforçar a mensagem de que a corrupção ameaça os investimentos em direitos fundamentais. A ação emerge como uma tentativa de preencher a lacuna de discussões sobre integridade e ética no cenário eleitoral.

Além dos vídeos que integram a campanha, a organização manifesta preocupação com possíveis retrocessos na Lei da Ficha Limpa. Para o INAC, eventuais recuos na legislação permitiriam a candidatura de indivíduos sem idoneidade moral, gerando insegurança jurídica.

Em síntese, o projeto alerta que a preservação do Estado Democrático de Direito depende de constante vigilância da sociedade civil e do fortalecimento contínuo das instituições diante de ataques ao sistema eleitoral.