De olho na reeleição, Bolsonaro almoçará com empresários no Rio

Depois da maratona de pré-campanha na agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, agora, é a vez do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele participará nesta quinta-feira, 17, de um almoço com empresários em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. O estado é o berço eleitoral dos Bolsonaro. Em maio, ele jantou com representantes do setor em São Paulo. No encontro, houve um pedido para que o governo federal se esforçasse em favor da vacinação dos brasileiros contra a Covid-19.

No Rio, a reunião está sendo organizada pela Associação dos Supermercados do Estado (Asserj). Na lista de presença, há nomes como José Isaac Peres, dono da Multiplan; Carlos Fernando de Carvalho, proprietário da construtora Carvalho Hosken; e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É esperado também o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), Antonio Queiroz, entre outros.

VEJA apurou que, no almoço, Bolsonaro fará um balanço das realizações de seu governo para os empresários. “A campanha eleitoral já começou. Esses empresários querem ouvir o que o presidente tem para falar e saber as perspectivas para o futuro”, disse um aliado do clã Bolsonaro. Durante a pandemia, empresas fecharam as portas e houve demissões por conta da crise econômica no país. Bolsonaro é pré-candidato à reeleição em 2022 e tem viajado o Brasil participando de eventos com simpatizantes ao governo.

No último domingo, Lula, que também tem a pretensão de concorrer novamente à Presidência, se reuniu com lideranças do PSOL no Rio. No sábado, Lula esteve com artistas e políticos aliados na capital fluminense. Ele posou para fotos, que foram compartilhadas nas redes sociais, gerando críticas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente. No Twitter, Carlos ironizou o petista sobre as imagens: “aglomeração do bem”. Na sexta-feira passada, o ex-presidente almoçou, no Palácio da Cidade, com o prefeito Eduardo Paes (PSD). O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (sem partido), também participou.