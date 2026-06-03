A pouco mais de quatro meses do primeiro turno da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma reunião ministerial nesta quarta-feira, com o objetivo de alinhar o discurso sobre as entregas feitas pela gestão petista.

A conversa está marcada para 10h e acontecerá no Palácio do Planalto.

O mandatário também deve aproveitar o encontro para falar com os auxiliares sobre recentes decisões do governo Trump em relação ao país, como a decisão de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e a recomedação para que um novo tarifaço seja aplicado aos produtos brasileiros.

A reunião servirá para que eles definam a melhor a estratégia de divulgação de iniciativas do Executivo, como o Desenrola Brasil e o Move Aplicativos.

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Diante da proximidade da corrida presidencial, o governo Lula quer fortalecer e alinhar a comunicação e ampliar o alcance das medidas anunciadas e já implementadas.

A avaliação interna é que mais do que nunca, é preciso chegar a cada vez mais eleitores.

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Fazer com que o eleitor saiba de todas as entregas de Lula no atual mandato pode ser determinante, segundo interlocutores, para o petista registrar uma vantagem quase irreversível em relação aos adversários, especialmente, Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República.