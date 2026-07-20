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Política

De Milei a Michelle, os efeitos imediatos das novas restrições de Moraes a Jair Bolsonaro

Decisão afasta aliados do ex-presidente e coloca a ex-primeira-dama no centro das articulações políticas e eleitorais do partido

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h00
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De Milei a Michelle, os efeitos imediatos das novas restrições de Moraes a Jair Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

As restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ex-presidente Jair Bolsonaro ampliaram seu isolamento político em um momento decisivo da corrida eleitoral. Segundo informações apresentadas pelo repórter de Radar Daniel Gullino, no programa Ponto de Vista, a suspensão das visitas de caráter político transforma a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na principal interlocutora entre o ex-presidente, a campanha de Flávio Bolsonaro e a direção do PL (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que Alexandre de Moraes negou a visita de Javier Milei?

Ao abrir o tema, a apresentadora Laísa Dall’Agnol lembrou que Alexandre de Moraes negou o pedido para que o presidente da Argentina, Javier Milei, visitasse Jair Bolsonaro durante o período de prisão domiciliar.

Segundo Gullino, a decisão decorre de uma determinação anterior, que suspendeu por 30 dias todas as visitas ao ex-presidente, exceto de familiares, advogados e profissionais de saúde. “O que o Moraes fez é que ele não analisou o detalhe se o Milei especificamente poderia visitar ou não. Ele só disse: ‘como eu decidi, todas as visitas estão suspensas, então esse pedido está prejudicado’.”

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De acordo com o repórter, o ministro entendeu que o pedido perdeu o objeto diante da decisão já em vigor, sem analisar especificamente o caso do presidente argentino.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

O que motivou o endurecimento das restrições?

Gullino explicou que a decisão foi tomada após Moraes considerar que a divulgação de uma carta escrita por Bolsonaro e lida publicamente pelo senador Flávio Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Segundo o repórter, o ministro concluiu que a divulgação do conteúdo político por terceiros contrariou a proibição de utilização das redes sociais imposta ao ex-presidente.

Além de restringir as visitas, Moraes também vedou a divulgação de conteúdos de natureza político-eleitoral produzidos por Bolsonaro durante o período de cumprimento das medidas.

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Como o isolamento afeta a campanha do PL?

Questionado por Laísa Dall’Agnol sobre os efeitos políticos da decisão, Gullino afirmou que as dificuldades para a articulação eleitoral já vinham desde a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar, mas se intensificaram com a proibição das visitas políticas. “Desde esse período, Bolsonaro já está de certa forma isolado ali.”

Segundo ele, antes da nova decisão, Flávio e Michelle eram os principais interlocutores do ex-presidente. Agora, com a proibição específica que impede Flávio de visitá-lo por 90 dias, Michelle passa a concentrar praticamente toda a interlocução política presencial.

Por que Michelle ganha protagonismo nas articulações?

Na avaliação apresentada pelo repórter, a ex-primeira-dama assume um papel ainda mais estratégico dentro do partido justamente quando começam as convenções partidárias e as negociações para formação de chapas. “Tudo isso agora vai ter que passar pela Michelle.”

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Segundo Gullino, dirigentes do PL demonstram preocupação com a impossibilidade de contato direto com Bolsonaro, inclusive do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

Qual o impacto para Flávio Bolsonaro?

De acordo com o repórter, o cenário cria um desafio adicional para a campanha de Flávio, que ficará impedido de manter contato presencial com o pai pelo menos até o primeiro turno das eleições. Gullino observou que essa nova dinâmica ocorre em meio às divergências públicas entre Flávio e Michelle, tema debatido anteriormente no programa. “Ela acaba ganhando um poder a mais nessa disputa e fica mais difícil para o resto da campanha do Flávio e para o comando do PL ter esse acesso direto ao Bolsonaro.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Alexandre de Moraes
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Ponto de Vista
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