Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

De imposto atrasado a galeria de arte: as cobranças milionárias e os credores de Vorcaro

Conversas sigilosas do ex-dono do Master Daniel Vorcaro com seu cunhado-operador revelam teia de dívidas, calotes e atividades clandestinas

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h25
INVESTIGAÇÃO - Vorcaro: documentos podem levar a figurões da política
Daniel Vorcaro: malabarismo mensal de calotes envolvia de impostos atrasados a fatura pendente com galerias de arte (Rubens Cavallari/Folhapress/.)
Continua após publicidade
De imposto atrasado a galeria de arte: as cobranças milionárias e os credores de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

À medida que se tornam conhecidas as conversas entre o ex-dono do Master Daniel Vorcaro e seu cunhado-operador Fabiano Zettel, fica cada vez mais claro que, por trás das festas nababescas, dos jatinhos e helicópteros colocados à disposição de autoridades públicas e das cifras bilionárias no balanço contábil de seu banco, escondia-se, mais de um ano antes da liquidação de seu conglomerado e de sua prisão, um empresário sem, digamos, assiduidade para honrar despesas – fossem legais, como impostos e taxas de condomínio, ou clandestinas, como a remuneração da “Turma” responsável por acessar inquéritos policiais ilegalmente e intimidar desafetos segundo o manual dos mafiosos.

Diálogos extraídos pela Polícia Federal do celular de Vorcaro e que vieram a público com a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), de retirar o sigilo de grande parte do material do processo mostram que Zettel pedia  orientação constante sobre quais contas deveria pagar e em quem deveria dar calote. 

Em uma das mensagens, o operador financeiro divide a lista de pendências entre as colunas “que estão me cobrando” — como o líder do núcleo clandestino de intimidação Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, destinatário de ao menos 24 milhões de reais do banqueiro — e “não pagamos”.

Siga
Continua após a publicidade

Zettel também mandou ao cunhado tabelas com despesas mensais ao longo de 2025. Destacam-se parcelas de impostos em atraso ao valor de quase 2,5 milhões de reais, 6 milhões de reais para a reforma de um apartamento de Vorcaro no bairro dos Jardins, em São Paulo (SP), 20 milhões de reais para a marca de produtos de bem-estar Desinchá, outros 20 milhões de reais para a rede de lojas de açaí OakBerry, 45 milhões de reais em parcelas para a galeria de arte Almeida & Dale e 5 milhões de reais em gastos com um dos jatinhos privados do grupo. 

Continua após a publicidade

Pelas conversas é possível saber que o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, que trabalhou no governo Bolsonaro e revelou-se um íntimo negociador de Vorcaro para intermediar contatos e contratos com autoridades públicas, também estava cobrando Zettel pela utilização de um dos aviões da frota do Master. Na primeira leva de mensagens tornadas públicas por Mendonça, uma rubrica era alvo de atenção especial do ex-banqueiro: os repasses mensais ao escritório de advocacia Barci de Moraes, da esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes

Continua após a publicidade

Não é possível saber, pelo relatório da PF, quais das cobranças foram quitadas antes da liquidação do banco, em novembro de 2025, e quais passaram a engrossar a extensa lista de credores deixados na mão pelas negociatas de Vorcaro e sua grei.

Publicidade
TAGS:
André Mendonça
Banco Master
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
fabio faria
PF - Polícia Federal
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).