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A escolha de Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda em 2027 dividiu a base governista. Enquanto a cúpula do PT defende a conciliação entre responsabilidade fiscal e área social, alas do partido temem novo arrocho e reabrem o fogo amigo. Confira a repercussão completa.

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A confirmação de Luiz Carlos Trabuco para assumir o Ministério da Fazenda em 2027 provocou reações distintas na base aliada do governo Lula. Enquanto a direção do PT acena de forma favorável à escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, setores do partido expressam receio quanto à repetição de crises fiscais do passado e já abrem fogo amigo dentro da legenda.

Em publicação na rede social X, o atual ministro da pasta, Dario Durigan, desejou sucesso ao futuro chefe da Fazenda e afirmou que ele poderá contar com sua colaboração e a de sua equipe durante a transição. A mensagem também trouxe referências à gestão de Fernando Haddad, antecessor de Durigan no cargo.

“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, escreveu.

Os desafios do governo Lula 4

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O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou desconfiança ao comparar a escolha de Luiz Carlos Trabuco ao “momento Joaquim Levy”, executivo que comandou a Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff e enfrentou resistências internas ao tentar implementar um ajuste fiscal. “Espero que a história não se repita! “, declarou o parlamentar nas redes sociais. O deputado petista já havia demonstrado divergências com a condução econômica do governo ao se abster na votação do pacote de ajuste aprovado pela Câmara dos Deputados em 24 de novembro.

Qual é a posição oficial da direção do partido?

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, sustentou que a legenda não adota uma postura dogmática sobre os rumos da economia. Segundo o dirigente, a escolha de Trabuco não afasta o governo das prioridades sociais, pois o executivo já demonstrou preocupação em conciliar equilíbrio fiscal e crescimento econômico. Valadares lembrou ainda que Antonio Palocci e Henrique Meirelles também provocaram desconfianças iniciais no primeiro mandato de Lula, mas conseguiram combinar responsabilidade fiscal e estabilidade na condução das contas públicas.

A reação de Flávio ao anúncio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) ironizou a escolha de Lula. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 26, o parlamentar afirmou que considera difícil que o executivo do Bradesco permaneça por muito tempo no cargo caso não tenha autonomia para implementar medidas de ajuste fiscal. Flávio também voltou a atacar a política econômica do presidente e disse acreditar na possibilidade de um impeachment antes de 2030.

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“Eu acho muito difícil que ele permaneça lá por muito tempo, se é que ele vá assumir, porque certamente, para ir para um cargo desse, uma pessoa com a trajetória do Trabuco, ele tem que ter autonomia, 100% de autonomia para fazer o que tem que ser feito”, afirmou. Segundo o senador, as medidas necessárias para ajustar as contas públicas enfrentariam resistência da base do PT, que, em sua avaliação, é contrária a cortes de despesas.

Mais cedo, em uma publicação no X, Flávio havia chamado Lula de “Faria Limer” e classificado a escolha de Trabuco como “o maior estelionato eleitoral da história”. O senador também acusou o presidente de ter abusado dos poderes econômico e político durante a campanha.

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Quais foram os episódios recentes de fricção partidária?

A abstenção de Lindbergh na votação das medidas de ajuste de despesas ocorreu mesmo após orientação favorável da bancada petista. A resistência ao projeto aprovado por 353 votos a 128 na Câmara incluiu críticas a mudanças em benefícios sociais e ao reajuste do salário mínimo. Apesar de ter seus argumentos rebatidos pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o deputado apareceu posteriormente ao lado do integrante do governo em gesto de pacificação. O episódio, contudo, evidenciou a persistência de divergências na ala esquerda.

O banqueiro já criticou a política monetária atual?

Segundo Éden Valadares, o presidente do conselho do Bradesco manteve espaço de diálogo ao longo dos últimos anos e se alinhou a pautas defendidas pela legenda. “Por diversas vezes ele se juntou ao PT na crítica, por exemplo, às altas taxas de juros que hoje são implementadas no Brasil”, afirmou o secretário. Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, o executivo acumulou passagens por discussões com o setor privado e o Palácio do Planalto antes da nomeação para a Fazenda.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.