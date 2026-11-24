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O Senado abriu licitação estimada em R$ 3,3 milhões para substituir o carpete do plenário e galerias. A medida da gestão de Davi Alcolumbre ocorre em meio a questionamentos de senadores sobre outros gastos recentes da Casa. Entenda os detalhes da concorrência e das despesas.

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Candidato à reeleição para a presidência do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP) já iniciou os preparativos para deixar tudo em ordem no Senado a partir de fevereiro do ano que vem, apostando na sua recondução ao cargo. Ele autorizou a troca do carpete azul royal que reveste o plenário, a galeria e outros espaços importantes do Senado.

O Senado iniciou o processo de contratação da empresa que ficará responsável pela reforma m diante do “do avançado estado de desgaste do revestimento atualmente instalado”.

Segundo o edital, a deterioração do carpete compromete a estética, o conforto, a segurança e a conservação do ambiente. A estimativa inicial é de que o serviço custe 3,3 milhões de reais aos cofres do Congresso.

A gestão de Alcolumbre vem recebendo críticas de senadores pelo excesso de gastos considerados dispensáveis. No início do mês, o presidente do Senado foi confrontado publicamente por colegas sobre uma licitação voltada para a compra de 95 iPhones 18 Pro para uso dos parlamentares.

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O assunto chegou a provocar uma áspera discussão entre Alcolumbre e o senador Cleitinho (Republicanos-MG), que pediu o cancelamento da licitação. O presidente do Senado afirmou que cabia a cada senador decidir se queria ou não o aparelho.

Em outra frente, tramita na Justiça Federal uma ação popular pedindo a suspensão de um pregão para contratar serviços de televisão por assinatura para os gabinetes dos parlamentares, diretorias e também para a residência oficial da Presidência. O edital prevê a instalação de 172 pontos de TV, sendo que sete ficariam nas dependências da residência oficial usada por Alcolumbre pelo período de 12 meses. Os gastos superam os 180 mil reais.

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Em busca de votos para a reeleição, Davi Alcolumbre também tem acompanhado pessoalmente a distribuição dos gabinetes para os senadores que serão empossados em fevereiro e prepara uma recepção para os nos parlamentares. Uma localização privilegiada e uma festinha de boas-vindas rendem, no mínimo, simpatia.