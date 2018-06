Datena deixa oficialmente a Band e confirma candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena vai deixar seu programa na Band para entrar para a política. Ele oficializa nesta quinta sua pré-candidatura ao Senado pelo DEM, em São Paulo, na chapa do ex-prefeito João Doria (PSDB).

A informação foi confirmada pela assessoria de Doria, que agora preenche a primeira de até duas vagas em sua chapa. O outro nome pode sair do próprio PSDB – já se ofereceram os deputados Mara Gabrilli Ricardo Trípoli e o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris.

Datena, que já admitiu diversas vezes a possibilidade de entrar para a política, tinha até sábado para tomar uma decisão. A lei eleitoral veda que pré-candidatos continuem no ar a partir de 1o de julho. Com isso, o Agora é com Datena do próximo domingo já não poderá ter a presença do apresentador.

No programa Agora É com Datena, exibido no dia 24, o apresentador disse ao vivo que vivia um momento muito difícil da vida enquanto decidia se concorreria nas eleições deste ano. A revelação aconteceu em conversa com o convidado da atração, o cantor Eduardo Costa. “Eu já tinha desistido completamente da política, e tô numa encruzilhada desgraçada. Talvez seja este o último programa que eu faço nesta fase na Rede Bandeirantes”, começou. “Se domingo que vem eu estiver apresentando esse programa, é porque eu não entrei na política. (…) Se domingo que vem eu não estiver aqui, é porque eu já tomei a decisão de durante um tempo deixar a televisão”, continuou, enfatizando que estava tendo “um dia muito difícil”.