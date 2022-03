Datas: William Hurt, Cabo Anselmo e Orlando Brito

A cadência tranquila da voz de William Hurt, entre a timidez e a convicção, já atraíra a atenção dos diretores de Hollywood para papéis de personagens com dilemas imensos e dores de consciência. Mas foi com o Luís Molina de O Beijo da Mulher Aranha, de 1985, dirigido pelo argentino radicado no Brasil Hector Babenco, que ele entraria para a galeria dos grandes nomes do cinema. O trabalho, inspirado a partir de um livro de Manuel Puig, pôs numa mesma cela Molina, um prisioneiro gay, e um militante político interpretado por Raul Julia (1940-1994). Eles dividem relatos de vida — os reais e os imaginários. Hurt ganharia naquele ano o Oscar.

Voltaria a disputar a estatueta, sem vencê-la, em Filhos do Silêncio, de 1986, e Nos Bastidores da Notícia, de 1987. Concorreria também como coadjuvante em 2005, com Marcas da Violência. A delicada modéstia de Hurt, que o fazia se distanciar da imprensa e das festas, avesso à ribalta, pode ser medida por sua reação ao saber da morte de Babenco, em 2016. “Eu estou tão triste hoje. Por outro lado, tão feliz. Hector está aqui, agora. Ninguém de quem lembramos morre. Algo se vai, sim. Mas não a essência.” Hurt morreu em 13 de março, aos 71 anos, em Portland, nos Estados Unidos. Lutava contra um câncer de próstata.

O marinheiro dedo-duro

José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, ganhou destaque em 1964, ao liderar um movimento de marinheiros de baixa patente contra os oficiais da Marinha. Não demorou para se aproximar do presidente João Goulart e dos movimentos de esquerda. Descobriu-se, depois do golpe, que ele agia como agente duplo. Chegou a ser enviado para treinamento em Cuba, mas já servia como dedo-duro. Coletava e fornecia aos militares informações que lhes permitiram capturar guerrilheiros e opositores, incluindo sua noiva, a militante comunista Soledad Viedma, que, mesmo grávida de quatro meses, foi brutalmente torturada e morreria em uma prisão militar. Anselmo viveria anos escondido, ajudado por parceiros da repressão. Só reapareceu publicamente no fim dos anos 1990. Morreu em 16 de março, aos 80 anos, em Jundiaí, de complicações de um cálculo renal.

Os olhos para o poder

O fenomenal repórter fotográfico Orlando Brito morreu em 11 de março, aos 72 anos. Conheça, no site de VEJA, algumas de suas imagens históricas do cotidiano político de Brasília, de Castelo Branco a Bolsonaro.

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781