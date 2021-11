Datas: Iris Rezende e Dean Stockwell

A política não pressupõe unanimidade de apoios, mas seria aceitável dizer que o goiano Iris Rezende quase chegou lá. Basta ver as reações de campos políticos opostos diante de sua morte, ocorrida em 9 de novembro, aos 87 anos, em decorrência de um AVC sofrido três meses atrás. “A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam quanto Iris foi um homem público exemplar”, disse o governador Ronaldo Caiado. “Ele deixa um legado que supera as divisões políticas”, postou o ex-presidente Lula.

Rezende foi prefeito de Goiânia por três mandatos, governador por dois, senador entre 1995 e 2003, ministro da Agricultura na Presidência de José Sarney e da Justiça no mandato de Fernando Henrique Cardoso. Figura histórica do MDB — partido a que se filiou em 1966 e do qual nunca saiu —, era um conciliador vocacional, mesmo diante das mais difíceis adversidades. Em 1969 teve o seu mandato de prefeito cassado com o AI-5 imposto pela ditadura militar e só recuperou os direitos em 1979, depois da Lei da Anistia — passo inaugural de uma carreira coerente.

Uma vida nas telas

Com menos de 10 anos ele apareceu nas telas do cinema ao lado de Frank Sinatra e Gene Kelly em Marujos do Amor, filme de 1945. Em De Caso com a Máfia, de 1988, já com mais de 50 anos, concorreu ao Oscar de ator coadjuvante. Entre um momento e outro, numa das mais longínquas carreiras da história do cinema e da televisão, o americano Dean Stockwell enfileirou mais de 200 personagens. Foi do drama à comédia, do romance histórico à ficção científica, do clássico ao pop com rara versatilidade. Stockwell está na primeira versão de Duna, de 1984; em Paris, Texas, o road movie de Wim Wenders, do mesmo ano; em Veludo Azul, o suspense dirigido por David Lynch em 1986. Mas ganhou notoriedade, especialmente nos Estados Unidos, com a série Quantum Leap, de 1989, que passou no Brasil no início dos anos 1990 como Contratempos, exibida pela TV Record. Ele morreu em 9 de novembro, aos 85 anos, no Novo México, Estados Unidos, de causas não reveladas pela família.

O charlatão na berlinda

Um nome esteve na boca de muitos dos depoentes durante a CPI da Pandemia: o do microbiologista francês Didier Raoult, de 69 anos, o mais celebrado defensor do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Em 5 de novembro, ele foi levado a depor na Ordem dos Médicos da Nova Aquitânia, em Bordeaux, acusado de “charlatanismo” por seus pares ao promover o uso do medicamento sem provas consistentes. Na porta do tribunal, um grupo de pessoas protestou contra a acusação — numa constatação de que as tolices em torno da droga da ideologia circulam pelo mundo. Raoult se defende: “Estão promovendo um processo contra o sucesso. Quem reclama da cloroquina são os médicos, não os pacientes”. Ele poderá até perder seu direito de exercer a pesquisa científica, mas desde já foi instado a deixar a chefia da instituição em Marselha que administra desde 2011 e de onde propagou ondas de informações no mínimo imprecisas.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764