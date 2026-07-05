Datafolha: Tarcísio lidera corrida pelo governo de SP com 46%, contra 30% de Haddad

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 5. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece na segunda colocação, com 30%.

Na sequência, Vera Lúcia (PSTU) registra 5% das intenções de voto. Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB) aparecem empatados, com 4% cada. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 8%, enquanto 3% dos entrevistados disseram ainda estar indecisos.

Em relação ao levantamento realizado em março, o cenário eleitoral foi alterado após a saída de diversos pré-candidatos. No campo da esquerda, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB) passaram a disputar uma vaga no Senado, Márcio França (PSB) foi escolhido como candidato a vice-governador, e Geraldo Alckmin (PSB) permaneceu na chapa presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já no campo da direita, Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) também se retiraram da disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Desde que Haddad deixou o Ministério da Fazenda e lançou oficialmente a sua pré-candidatura, ele passou a ser mencionado por 8% dos entrevistados como candidato preferido na pesquisa espontânea (quando as opções de candidatos não são previamente apresentadas ao eleitor) do Datafolha, ante 2% na pesquisa de março. Outros 1% afirmaram preferir um candidato do PT. No mesmo levantamento, Tarcísio oscilou de 22% para 21% nas menções espontâneas, enquanto 3% disseram preferir “o atual governador”, sem citar seu nome.

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No cenário de votos válidos, que exclui brancos e nulos e serve de base para a apuração oficial da Justiça Eleitoral, Tarcísio alcança 52%, contra 34% de Haddad. Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.

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Apesar de o governador superar esse patamar na simulação de votos válidos, a margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o fato de a eleição ainda estar distante impedem concluir que ele venceria a disputa já na primeira rodada. A proporção de votos brancos e nulos tende a ser maior quando a eleição ainda está distante.

A pesquisa foi realizada entre quarta-feira (1º) e sexta-feira (3), com 1.608 eleitores de 71 municípios paulistas. O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob os códigos SP-01703/2026 e BR-06481/2026, é o primeiro do instituto a considerar um cenário consolidado das pré-candidaturas ao governo de São Paulo.