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Política

Datafolha: pesquisa irá medir a disputa pelo governo do Rio de Janeiro

Levantamento no estado vai medir a disputa pelo Palácio Guanabara e pelas duas vagas ao Senado, além de testar o cenário para presidente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 19h29 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h20
Três homens brancos, de meia-idade, em trajes formais. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno preto, falando ao microfone; um homem sorrindo, de terno azul-marinho e gravata azul-clara; e um homem de terno preto e gravata listrada, falando ao microfone
Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (PRB) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Getty Images)
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O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro para medir as disputas pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. O levantamento terá 1.204 entrevistas, com coleta prevista entre 18 e 21 de agosto e divulgação em 21 de agosto.

A pesquisa será realizada depois do início oficial das campanhas eleitorais, em 16 de agosto, e vai retratar o cenário da disputa pelo Palácio Guanabara no começo da campanha. O questionário também acompanha a corrida presidencial entre os eleitores fluminenses e testa confrontos de segundo turno.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples. O levantamento, registrado sob o número sob o número RJ-02945/2026, foi contratado pela Empresa Folha da Manhã S.A. e a Globo Comunicação e Participações S.A..

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A pesquisa

Intenção de voto para governador: o levantamento apresenta um cenário estimulado com André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL). O eleitor deverá escolher um único nome entre os candidatos apresentados.

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Rejeição ao governo: os entrevistados também serão questionados sobre quais candidatos ao governo do Rio não escolheriam de jeito nenhum no primeiro turno. A pergunta permite múltiplas respostas.

Avaliação do governador: a pesquisa mede ainda a avaliação do governo de Ricardo Couto, que, segundo o questionário, completou quatro meses de gestão. Os eleitores deverão classificá-lo entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e também informar se aprovam ou desaprovam seu trabalho.

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Intenção de voto para o Senado: o Rio de Janeiro elegerá dois senadores em 2026. Por isso, o Datafolha fará duas perguntas, uma para a primeira vaga e outra para a segunda. O cenário apresenta André Monteiro, Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Helio Secco, Luciano Mattos, Luiz Eugenio, Marcelo Crivella, Marcos Dias, Michelly Xavier, Monica Benicio, Ó Clemente, Paula Falcão, Pedro Paulo, Vinicius Benevides e Waguinho.

Disputa presidencial: embora o foco estadual seja governo e Senado, o questionário também mede a intenção de voto para presidente, inicialmente de forma espontânea e depois estimulada, com Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Segundo turno presidencial: serão testados quatro confrontos: Lula contra Flavio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

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