Datafolha para o Senado em São Paulo tem empate quádruplo na liderança
Candidatos apoiados por Lula e por Flávio Bolsonaro estão no mesmo patamar
Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra um cenário de indefinição na disputa pelo Senado em São Paulo, com um empate quádruplo na liderança.
As ex-ministras do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) aparecem numericamente à frente, com 13% da preferência cada. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro (PL) — André do Prado (PL), com 11%, e Guilherme Derrite (PP), com 10% — estão no mesmo patamar.
Para o governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera isolado, com chance de vitória no primeiro turno.
Veja os números da pesquisa para o Senado por São Paulo:
- Marina Silva (Rede): 13%
- Simone Tebet (PSB): 13%
- André do Prado (PL): 11%
- Guilherme Derrite (PP): 10%
- Ricardo Salles (Novo): 5%
- Geraldo Rufino (Podemos): 3%
- Guto Schiavetto (Missão): 3%
- Soninha Francine (Cidadania): 2%
- Marcio Alves (UP): 2%
- Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%
- William Teixeira (Agir): 2%
- Maíra de Souza (UP): 2%
- Ednelson Cesaretti (PCO): 1%
- Weller Gonçalves (PSTU): 0%
- Petter Maahs (PCB): 0%
- Em branco/nenhum: 18%
- Indecisos: 14%
Sobre a pesquisa
Contratado pela Globo, o Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Os protocolos de registro na Justiça Eleitoral são BR-03904/2026 e SP-04189/2026.