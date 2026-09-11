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Política

Datafolha para o Senado em São Paulo tem empate quádruplo na liderança

Candidatos apoiados por Lula e por Flávio Bolsonaro estão no mesmo patamar

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 17h19 | Atualizado em 11 set 2026, 17h59
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra um cenário de indefinição na disputa pelo Senado em São Paulo, com um empate quádruplo na liderança.

As ex-ministras do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) aparecem numericamente à frente, com 13% da preferência cada. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro (PL) — André do Prado (PL), com 11%, e Guilherme Derrite (PP), com 10% — estão no mesmo patamar.

Para o governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera isolado, com chance de vitória no primeiro turno.

Veja os números da pesquisa para o Senado por São Paulo:

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  • Marina Silva (Rede): 13%
  • Simone Tebet (PSB): 13%
  • André do Prado (PL): 11%
  • Guilherme Derrite (PP): 10%
  • Ricardo Salles (Novo): 5%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 3%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Marcio Alves (UP): 2%
  • Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%
  • William Teixeira (Agir): 2%
  • Maíra de Souza (UP): 2%
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 1%
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0%
  • Petter Maahs (PCB): 0%
  • Em branco/nenhum: 18%
  • Indecisos: 14%

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo, o Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Os protocolos de registro na Justiça Eleitoral são BR-03904/2026 e SP-04189/2026.

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