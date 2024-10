Datafolha: Paes tem 61% e venceria em 1º turno no Rio; Ramagem cai para 24%

A nova Pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 5, véspera do pleito municipal, mostrou que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, tem 51% dos votos válidos registrados na pesquisa, e venceria a disputa em primeiro turno. A pesquisa ouviu 1.809 eleitores na sexta-feira, 4, e sábado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em segundo lugar está Alexandre Ramagem (PL), com 25% das intenções de votos válidos, que é o critério usado pela Justiça Eleitoral, que desconsidera votos nulos e brancos. Antes, os índices eram de 63% para Paes e 25% para Ramagem. Em terceiro lugar está o deputado Tarcísio Motta (PSOL), com 7% das intenções de votos válidos (ele tinha 5% há dois dias).

Ao considerar também os votos brancos, nulos e os indecisos, Eduardo Paes tem 54% das intenções de votos, e Ramagem com 22%. O percentual de eleitores entrevistados que declararam que iriam anular o voto foi de 7%, enquanto outros 4% disseram não saber em quem votar.

Na sequência aparecem estagnados Marcelo Queiroz (PP), com 3%, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), com 2%, Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP), ambos com 1%. Carol Sponza (Novo) e Henrique Simonard (PCO) foram citados, mas não alcançaram 1%.