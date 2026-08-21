Pesquisa Datafolha: Paes lidera no Rio com 41%, seguido por Douglas Ruas, que soma 19%

Ler Resumo





Pesquisa Datafolha aponta Eduardo Paes (PSD) com 41% das intenções de voto para o governo do Rio, liderando com ampla vantagem. Douglas Ruas (PL) vem em segundo com 19%, e Anthony Garotinho (Republicanos) com 9%. O levantamento, realizado após o início da campanha, ouviu 1.204 eleitores e possui margem de erro de 2 pontos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, sobre a diputa ao governo do Rio mostra Eduardo Paes (PSD) com amplo favoritismo, totalizando 41% das intenções de voto. O ex-prefeito do Rio é seguido por Douglas Ruas (PL), com 19%. Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro, totalizando 9%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Esta é a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início da campanha eleitoral, no último domingo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 18 e 21 deste mês.

Confira os números:

Eduardo Paes (PSD): 41%

Douglas Ruas (PL): 19%

Anthony Garotinho (Republicanos): 9%

William Siri (PSOL): 2%

André Marinho (Novo): 2%

Coronel Busnello (Missão): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

(PSTU): Juliete Pantoja (UP): 2%

(UP): Luan Monteiro (PCO): 1%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Continua após a publicidade

O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 02945/2026. Continua após a publicidade