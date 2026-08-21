Pesquisa Datafolha: Paes lidera no Rio com 41%, seguido por Douglas Ruas, que soma 19%
Primeira pesquisa após campanha aponta amplo favoritista do ex-prefeito da capital
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, sobre a diputa ao governo do Rio mostra Eduardo Paes (PSD) com amplo favoritismo, totalizando 41% das intenções de voto. O ex-prefeito do Rio é seguido por Douglas Ruas (PL), com 19%. Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro, totalizando 9%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Esta é a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início da campanha eleitoral, no último domingo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 18 e 21 deste mês.
Confira os números:
- Eduardo Paes (PSD): 41%
- Douglas Ruas (PL): 19%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 9%
- William Siri (PSOL): 2%
- André Marinho (Novo): 2%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 2%
- Juliete Pantoja (UP): 2%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
- Indecisos: 4%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 02945/2026.