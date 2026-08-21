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Política

Pesquisa Datafolha: Paes lidera no Rio com 41%, seguido por Douglas Ruas, que soma 19%

Primeira pesquisa após campanha aponta amplo favoritista do ex-prefeito da capital

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 18h46 | Atualizado em 22 ago 2026, 11h52
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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Pesquisa Datafolha: Paes lidera no Rio com 41%, seguido por Douglas Ruas, que soma 19% Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, sobre a diputa ao governo do Rio mostra Eduardo Paes (PSD) com amplo favoritismo, totalizando 41% das intenções de voto. O ex-prefeito do Rio é seguido por Douglas Ruas (PL), com 19%. Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro, totalizando 9%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Esta é a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início da campanha eleitoral, no último domingo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 18 e 21 deste mês.

Confira os números:

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  • Eduardo Paes (PSD): 41%
  • Douglas Ruas (PL): 19%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 9%
  • William Siri (PSOL): 2%
  • André Marinho (Novo): 2%
  • Coronel Busnello (Missão): 2%
  • Cyro Garcia (PSTU): 2%
  • Juliete Pantoja (UP): 2%
  • Luan Monteiro (PCO): 1%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/nulo/não vai votar: 16%
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O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 02945/2026.

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