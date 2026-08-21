Datafolha: o desempenho de Michelle Bolsonaro na corrida pelo Senado no DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece na liderança da corrida por uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de outubro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, ela tem 19% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem Leila do Vôlei (PDT), com 16%, Erika Kokay (PT), com 12%, e Bia Kicis (PL), com 11%. Como serão duas cadeiras em disputa, os resultados apontam para uma corrida concentrada inicialmente nos quatro nomes mais bem posicionados.

A diferença entre Michelle e Leila é de 3 pontos percentuais. Considerando a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, as duas estão em situação de empate técnico.

Veja os números a seguir:

Michelle Bolsonaro (PL): 19%

Leila do Vôlei (PDT): 16%

Erika Kokay (PT): 12%

Bia Kicis (PL): 11%

Sebastião Coelho (Novo): 3%

Ronaldo Fonseca (PSD): 2%

Tiago (Agir): 2%

Professor Guilherme Amorim (UP): 2%

Zanata (PSTU): 1%

Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%

David Horn (PCO): 1%

Marley (Avante): 1%

Avenir Rosa (Democrata): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 16%

Não sabe: 14%

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O que mostra a pesquisa espontânea?

Quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos eleitores, 67% não sabem em quem votar ou não indicam espontaneamente um nome. O resultado mostra um cenário ainda pouco definido no Distrito Federal.

Na pesquisa estimulada, por outro lado, a apresentação dos candidatos reduz o espaço de indecisão e coloca Michelle Bolsonaro numericamente à frente. Leila do Vôlei aparece logo atrás, enquanto Erika Kokay e Bia Kicis também permanecem próximas na disputa.

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Como ficou o primeiro e o segundo voto? O Datafolha também investigou como os eleitores do Distrito Federal pretendem distribuir seus dois votos para o Senado. Neste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos, já que duas das três cadeiras destinadas ao Distrito Federal serão renovadas. Continua após a publicidade Na pergunta sobre o primeiro voto, Michelle Bolsonaro (PL) aparece na liderança, com 29% das intenções. Leila do Vôlei (PDT) tem 16%, seguida de Erika Kokay (PT), com 15%. Bia Kicis (PL) aparece com 7%. Ronaldo Fonseca (PSD), Sebastião Coelho (Novo) e Tiago (Agir) registram 2% cada. Guto Felicio dos Santos (PSDB), Professor Guilherme Amorim (UP), Zanata (PSTU), Marley (Avante) e David Horn (PCO) têm 1% cada. Avenir Rosa (Democrata) aparece com 0%. Outros 13% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 11% estão indecisos. Já no segundo voto, Leila do Vôlei passa à frente, com 17%. Bia Kicis aparece em seguida, com 14%, enquanto Michelle Bolsonaro tem 9% e Erika Kokay, 8%. Sebastião Coelho registra 4%, e Ronaldo Fonseca, Professor Guilherme Amorim e Tiago têm 2% cada. Continua após a publicidade Zanata, Avenir Rosa, David Horn, Guto Felicio dos Santos e Marley aparecem com 1% cada. Neste caso, 18% dizem que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, e 17% ainda não sabem qual será seu segundo voto. E a disputa pelo governo do DF? Celina Leão (PP) e Arruda (PSD) aparecem à frente na corrida pelo governo do Distrito Federal, com 30% e 28% das intenções de voto, respectivamente. A diferença de dois pontos percentuais coloca os dois em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa. Continua após a publicidade Leandro Grass (PT) aparece em terceiro, com 11%, enquanto Paula Belmonte (PSDB) tem 4% e Cappelli (PSB), 3%. Os demais candidatos registram 2% ou menos. Ao todo, 11% dos eleitores dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, e 8% não sabem em quem votar. A pesquisa O Datafolha entrevistou 910 pessoas entre os dias 18 e 21 de agosto de 2026. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-07561/2026, em 15 de agosto de 2026, e divulgada em 21 de agosto. A empresa responsável é o Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S/A. VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.