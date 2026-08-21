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Política

Datafolha: o desempenho de Michelle Bolsonaro na corrida pelo Senado no DF

Levantamento mostra como os principais nomes se posicionam na disputa por duas vagas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 22h49
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL/Divulgação)
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Datafolha: o desempenho de Michelle Bolsonaro na corrida pelo Senado no DF Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece na liderança da corrida por uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de outubro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, ela tem 19% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem Leila do Vôlei (PDT), com 16%, Erika Kokay (PT), com 12%, e Bia Kicis (PL), com 11%. Como serão duas cadeiras em disputa, os resultados apontam para uma corrida concentrada inicialmente nos quatro nomes mais bem posicionados.

A diferença entre Michelle e Leila é de 3 pontos percentuais. Considerando a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, as duas estão em situação de empate técnico.

Veja os números a seguir: 

Siga
  • Michelle Bolsonaro (PL): 19%
  • Leila do Vôlei (PDT): 16%
  • Erika Kokay (PT): 12%
  • Bia Kicis (PL): 11%
  • Sebastião Coelho (Novo): 3%
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 2%
  • Tiago (Agir): 2%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 2%
  • Zanata (PSTU): 1%
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%
  • David Horn (PCO): 1%
  • Marley (Avante): 1%
  • Avenir Rosa (Democrata): 1%
  • Em branco/nulo/nenhum: 16%
  • Não sabe: 14%
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O que mostra a pesquisa espontânea?

Quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos eleitores, 67% não sabem em quem votar ou não indicam espontaneamente um nome. O resultado mostra um cenário ainda pouco definido no Distrito Federal.

Na pesquisa estimulada, por outro lado, a apresentação dos candidatos reduz o espaço de indecisão e coloca Michelle Bolsonaro numericamente à frente. Leila do Vôlei aparece logo atrás, enquanto Erika Kokay e Bia Kicis também permanecem próximas na disputa.

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Como ficou o primeiro e o segundo voto?

O Datafolha também investigou como os eleitores do Distrito Federal pretendem distribuir seus dois votos para o Senado. Neste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos, já que duas das três cadeiras destinadas ao Distrito Federal serão renovadas.

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Na pergunta sobre o primeiro voto, Michelle Bolsonaro (PL) aparece na liderança, com 29% das intenções. Leila do Vôlei (PDT) tem 16%, seguida de Erika Kokay (PT), com 15%. Bia Kicis (PL) aparece com 7%. Ronaldo Fonseca (PSD), Sebastião Coelho (Novo) e Tiago (Agir) registram 2% cada.

Guto Felicio dos Santos (PSDB), Professor Guilherme Amorim (UP), Zanata (PSTU), Marley (Avante) e David Horn (PCO) têm 1% cada. Avenir Rosa (Democrata) aparece com 0%. Outros 13% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 11% estão indecisos.

Já no segundo voto, Leila do Vôlei passa à frente, com 17%. Bia Kicis aparece em seguida, com 14%, enquanto Michelle Bolsonaro tem 9% e Erika Kokay, 8%. Sebastião Coelho registra 4%, e Ronaldo Fonseca, Professor Guilherme Amorim e Tiago têm 2% cada.

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Zanata, Avenir Rosa, David Horn, Guto Felicio dos Santos e Marley aparecem com 1% cada. Neste caso, 18% dizem que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, e 17% ainda não sabem qual será seu segundo voto.

E a disputa pelo governo do DF?

Celina Leão (PP) e Arruda (PSD) aparecem à frente na corrida pelo governo do Distrito Federal, com 30% e 28% das intenções de voto, respectivamente. A diferença de dois pontos percentuais coloca os dois em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa.

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Leandro Grass (PT) aparece em terceiro, com 11%, enquanto Paula Belmonte (PSDB) tem 4% e Cappelli (PSB), 3%. Os demais candidatos registram 2% ou menos. Ao todo, 11% dos eleitores dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, e 8% não sabem em quem votar.

A pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 pessoas entre os dias 18 e 21 de agosto de 2026. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-07561/2026, em 15 de agosto de 2026, e divulgada em 21 de agosto. A empresa responsável é o Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S/A.

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