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Política

Datafolha: nova pesquisa testa disputa Lula x Flávio no Rio de Janeiro

Levantamento vai medir disputa pela Presidência entre eleitores fluminenses e avaliar cenários para governador e Senado após início oficial das campanhas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 16h28 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h26
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro  (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Datafolha: nova pesquisa testa disputa Lula x Flávio no Rio de Janeiro Priorizar nos meus resultados Google

O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral para medir a disputa pela Presidência da República no Rio de Janeiro. O levantamento terá 1.204 entrevistas, com coleta entre 18 e 21 de agosto e a divulgação prevista para a próxima sexta-feira, 21 de agosto. Será a primeira vez que o instituto realizará a pesquisa no estado.

O levantamento será realizado depois do início oficial das campanhas eleitorais, em 16 de agosto, e permitirá avaliar o cenário da corrida presidencial entre os eleitores fluminenses. O questionário também acompanha as disputas pelo governo do Rio e pelas duas vagas ao Senado que estarão em jogo.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples. O levantamento, registrado sob número BR-08448/2026, foi contratado pela Empresa Folha da Manhã S.A. e a Globo Comunicação e Participações S.A..

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A pesquisa

Intenção de voto para presidente: o eleitor será inicialmente questionado de forma espontânea sobre em quem pretende votar para presidente. Em seguida, será apresentado um cenário estimulado com Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Segundo turno: serão testados quatro confrontos: Lula contra Flavio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

Avaliação do governo Lula: os entrevistados serão questionados sobre como classificam o governo do presidente — ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo — e se aprovam ou desaprovam seu trabalho.

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Interferência estrangeira: o questionário mede a percepção dos eleitores sobre a possibilidade de outros países agirem na eleição brasileira e se uma eventual interferência seria considerada um problema.

Intenção de voto para governador e Senado: os eleitores também serão questionados, de forma espontânea, sobre em quem pretendem votar para governador do Rio de Janeiro. O cenário estimulado apresenta André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP), Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL). Os entrevistados também deverão apontar em quem irão votar para as duas vagas no Senado.

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Rejeição e avaliação do governo estadual: o levantamento mede quais candidatos ao governo do Rio são rejeitados pelos eleitores e pergunta como a população avalia e se aprova o trabalho do governador Ricardo Couto.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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