Uma nova pesquisa do Datafolha para as intenções de voto na corrida pelo governo do Rio de Janeiro foi divulgada nesta sexta-feira, 28. O levantamento aponta que o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (DEM) continua na liderança da disputa, com 25% da preferência, crescimento de três pontos porcentuais em relação ao Datafolha anterior, divulgado em 20 de setembro.

O ex-governador Anthony Garotinho (PRP), com 15% das intenções de voto, e o senador Romário Faria (Podemos), com 14%, vêm em seguida, empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, o parlamentar aparecia com os mesmos 14% e Garotinho, com 12%.

A pesquisa foi realizada antes da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que nesta quinta-feira, 27, barrou a candidatura de Anthony Garotinho com base na Lei da Ficha Limpa. Ele está impedido de fazer campanha e recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para se manter na disputa.

A corrida pelo Palácio Guanabara tem na sequência Indio da Costa (PSD), com 8% da preferência; Tarcísio Motta (PSOL), com 6%; Wilson Witsel (PSC), com 4%; Márcia Tiburi (PT), com 3%; Pedro Fernandes (PDT), com 2%; Marcelo Trindade (Novo), André Monteiro (PRTB) e Luiz Eugênio (PCO) têm 1% cada um. Dayse Oliveira (PSTU) não pontuou.

Pretendem votar branco ou nulo 15% dos eleitores fluminenses. Os que não souberam responder ou não responderam somam 4%.

A nova pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro ouviu 1.414 eleitores em 39 municípios fluminenses. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação RJ-00977/2018.

Rejeição

O Datafolha também perguntou aos eleitores em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum, para medir a rejeição de cada postulante.

Anthony Garotinho é o mais rejeitado, com 47% dos eleitores respondendo que não dariam seus votos a ele, seguido por Romário, com 36% e Eduardo Paes, com 31%. Márcia Tiburi tem 22% de rejeição; Indio da Costa, 20%; Tarcísio Motta, 19%; Dayse Oliveira e André Monteiro, 14% cada um; Marcelo Trindade, Pedro Fernandes e Luiz Eugênio, 13% cada; e Wilson Witzel, 11%.

Responderam que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum, 6% dos entrevistados. Votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum, 2%. Não souberam responder 4%.

Segundo turno

Três cenários para disputas de segundo turno também foram testados pelo Datafolha, envolvendo Eduardo Paes, Romário Faria e Anthony Garotinho.

Em uma disputa entre Paes e Romário, o ex-prefeito venceria por 44% a 32%, com 22% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Se o adversário fosse Anthony Garotinho, Eduardo Paes venceria por 46% a 25%, com 26% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

No cenário que opõe Romário e Garotinho, o senador venceria o ex-governador por 40% a 28%. Brancos e nulos somam 29% e indecisos, 2%.