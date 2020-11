Datafolha no Rio: Paes crava 68%, Crivella tem 32%

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) cravou neste sábado 28, véspera do segundo turno, 68% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, no Rio de Janeiro. Seu rival, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), está com 32%, de acordo com o instituto de pesquisas Datafolha. Também divulgada nesta noite de sábado, a pesquisa do Ibope marcou a mesma percentagem para os dois candidatos.

Paes mantém a vantagem folgada desde o início do segundo turno. Há nove dias, o ex-prefeito mantinha a dianteira por 32 pontos percentuais. E neste sábado, Paes está 26 pontos à frente de Crivella. Essa oscilação, afirma o Datafolha, está dentro da margem de erro, considerando as intenções de votos dos dois.

O Datafolha entrevistou 1.786 eleitores entre os dias 27 e 28 de novembro. A pesquisa, feita juntamente com a TV Globo, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.