Datafolha: maioria apoia cerco a facções, mas desconfia de Trump e manda alerta a Flávio

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 23, mostra que o eleitor brasileiro concorda, em sua maioria, com a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como terroristas, mas desconfiam ou reprovam as intenções do presidente Donald Trump e emitem um alerta ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a sondagem, 59% dos entrevistados concordam em classificar as falanges criminosas brasileiras como organizações terroristas — 45% concordam totalmente e 14% concordam em parte. Outros 33% discordam da decisão tomada pela gestão trumpista (22%, totalmente, e 11%, em parte). Veja abaixo os dados:

Concordância em classificar as facções como organizações terroristas

Concorda totalmente – 45%

Concorda em parte – 14%

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Não concorda nem discorda – 1%

Discorda em parte – 11%

Discorda totalmente – 22%

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Não sabe – 7%

O apoio à decisão, no entanto, não se confunde com o aval a ações diretas dos Estados Unidos no país. Segundo o levantamento, 74% discordam da afirmação de que os EUA podem atacar membros das facções criminosas no Brasil sem anuência do governo brasileiro.

Os Estados Unidos têm o direito de atacar membros de facções criminosas dentro do Brasil sem avisar ao governo brasileiro

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Concorda totalmente – 17%

Concorda em parte – 5%

Não concorda nem discorda – 1%

Discorda em parte – 13%

Discorda totalmente – 61%

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Não sabe – 3%

O discurso sobre o papel dos Estados Unidos na luta contra o crime organizado e a interferência da gestão Donald Trump em assuntos de segurança no Brasil deve ser um dos temas da campanha presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem batido na tecla da soberania, rechaçando qualquer tipo de interferência externa, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem tentado colar sua imagem à do líder da direita americana com o objetivo de obter dividendos eleitorais.]

A pesquisa Datafolha, no entanto, traz um alerta a Flávio. Para 54% do eleitorado, o senador do PL teve influência na iniciativa dos Estados Unidos (ele se encontrou com Trump na Casa Branca pouco antes de a decisão americana ser tomada). e a maioria, dentro desse contingente, acha que a interferência do senador do PL foi negativa para o Brasil.

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Segundo a pesquisa, 57% consideram que a influência de Flávio foi negativa para o país, enquanto 37% disseram que ela foi positiva — o restante disse que não considera nem negativa nem positiva ou não souberam responder.

A população também mostrou desconfiança sobre os reais interesses de Trump com a medida. Metade dos entrevistados acha que o governo americano está usando as facções como desculpa para mandar no Brasil.

O governo dos Estados Unidos está usando as facções criminosas como desculpa para mandar no Brasil

Concorda totalmente – 33%

Concorda em parte – 14%

Não concorda nem discorda – 1%

Discorda em parte – 13%

Discorda totalmente – 35%

Não sabe – 4%

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu presencialmente 2.004 eleitores em 139 municípios do Brasil nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.