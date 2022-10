Datafolha: Lula tem 50% e Bolsonaro, 36% dos votos válidos

Atualizado em 1 out 2022, 18h18 - Publicado em 1 out 2022, 18h13

Na véspera da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos contra 36% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º). Com isso, a vitória no primeiro turno ainda é incerta, já que os dados têm uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro lugar, com 6% dos votos válidos, e Ciro Gomes (PDT), tem 5%.

Os votos válidos descontam brancos, nulos e indecisos.

Lula mantém o mesmo percentual de votos válidos da pesquisa divulgada pelo Datafolha na quinta-feira (29). A sua trajetória, no entanto, é de recuperação: ele chegou a ter 54% em maio, desceu em setembro para 48%, patamar em que permaneceu até a semana passada, quando oscilou para 50%, o mesmo percentual de agora.

Em votos totais, Lula tem 48% e Bolsonaro, 34%, os mesmos índices registrados no levantamento anterior.

Em um eventual segundo turno, Lula tem 54% contra 38% de Bolsonaro. Os dados mostram ainda que 6% votariam em branco ou nulo e 2% não sabem em quem votar nesse cenário.

A principal mudança foi o crescimento de Simone Tebet, que superou Ciro Gomes nas intenções de voto.

Foram ouvidas 12,8 mil pessoas, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em 310 municípios de todas as regiões do país. O levantamento, que tem nível de confiança de 95%, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00245/2022.