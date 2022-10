Datafolha: Lula tem 49% dos votos totais contra 44% de Bolsonaro

Atualizado em 27 out 2022, 17h21 - Publicado em 27 out 2022, 17h17

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 27, uma nova pesquisa para o segundo turno da eleição presidencial. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 49% das intenções de votos totais contra 44% do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com levantamento feito entre os dias 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, portanto não há empate técnico.

Na pesquisa anterior, divulgada na quarta-feira, 19, Lula tinha 49% dos votos totais ante 45% de Bolsonaro, o que configurava empate no limite da margem de erro.

Entre os entrevistados na pesquisa divulgada hoje, 5% disseram que irão votar em nulo, branco ou nenhum e 2% declararam que não sabem ou não responderam.

Em votos válidos, ou seja, excluindo-se os eleitores que responderam votar em branco ou nulo e os indecisos, o instituto de pesquisas aponta que Lula tem 53% (tinha 52%) contra 47% de Bolsonaro (tinha 48%).

Na votação do primeiro turno, no dia 2 de outubro, o ex-presidente teve 48,4% dos votos válidos contra 43,2% do presidente. Na véspera da votação, o Datafolha apontava 50% dos votos válidos para Lula e 36% para Bolsonaro.

No levantamento divulgado hoje, foram entrevistados 4.580 eleitores em 252 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04208/2022.