Entre as cinco regiões do país, o Norte é onde se verificou o crescimento mais acentuado de Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República, nas duas últimas pesquisas Datafolha divulgadas em 18 de outubro e nesta quinta-feira.

Embora permaneça atrás de Jair Bolsonaro (PSL), seu rival no segundo turno, o petista subiu de 34% para 41% nas intenções de votos válidos nos estados da região. O deputado caiu sete pontos porcentuais (66% para 59%).

O resultado contribuiu para uma redução de seis pontos da diferença entre os adversários na pesquisa nacional. Em relação à semana passada, Bolsonaro caiu três pontos, de 59% para 56% e Haddad subiu, de 41% para 44%.

O cálculo de votos válidos, desconta brancos nulos e indecisos e é o mesmo parâmetro usado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a totalização do resultado das eleições.

Outras regiões

No Sul, a variação também ocorreu acima da margem de erro (que é de dois pontos porcentuais). Bolsonaro caiu de 69% para 65% na região, enquanto o ex-prefeito de São Paulo foi de 31% a 35%.

A única região onde Haddad lidera é no Nordeste. Ele passou de 63% em 18 de outubro para 66% nesta quinta, ampliando sua vantagem sobre o deputado federal, que oscilou para baixo (de 37% para 34%).

No Sudeste, o deputado federal do PSL caiu de 65% para 63% (Haddad foi de 35% a 37%). Bolsonaro ampliou sua vantagem apenas no Centro-Oeste, onde passou de 68% para 69% e o petista oscilou de 32% para 31%.

Votos totais

Nos votos totais, o candidato do PSL oscilou negativamente de 50% para 48%, enquanto o petista cresceu, de 35% para 38%. Brancos e nulos são 8% e indecisos são 6%. Segundo o levantamento, 22% dos eleitores cogitam mudar de ideia até o dia da eleição.

O Datafolha ouviu 9.173 pessoas, entre os dias 24 e 25 de outubro, em pesquisa contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos e foi registrado no TSE sob o número BR-05743/2018.