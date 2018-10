Datafolha em MG: Zema lidera com 71% dos votos; Anastasia tem 29%

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira 18 traz o candidato do Partido Novo, o empresário Romeu Zema, com 71% das intenções de voto em Minas Gerais, contra 29% do ex-governador e senador Antonio Anastasia, do PSDB. Esse é o primeiro levantamento divulgado pelo instituto no segundo turno das eleições no estado.

Os números consideram os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos. Em votos totais, Zema aparece com 58% das intenções de voto, contra 24% de Anastasia. A pesquisa foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, contratante do levantamento em parceria com a TV Globo.

Foram ouvidos 1.473 pessoas em 73 cidades entre ontem e hoje. A nova pesquisa Datafolha foi registrada no TSE sob a identificação MG-07552/2018. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O novo levantamento traz uma margem maior de vantagem para o candidato do Novo em relação ao que foi verificado na pesquisa divulgada ontem pelo instituto Ibope. Nesta simulação, Zema aparecia com 66% contra 34% de Anastasia.

Pimentel e Bolsonaro

A pesquisa do Datafolha mostra duas das principais fontes de voto de Romeu Zema. O candidato do Partido Novo lidera, com 72%, entre os que pretendem votar em Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno para a Presidência da República, líder da disputa nacional entre os mineiros.

Outro vetor que explica a vantagem de Zema é o fato de ele ter herdado os votos dados ao candidato do PT, o governador Fernando Pimentel, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Ao todo, 66% dos que optaram pelo petista na primeira etapa da disputa pretendem votar no candidato do Novo, contra 34% dos que optaram pelo postulante do PSDB.