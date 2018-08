O senador Antonio Anastasia, do PSDB, lidera a corrida para o governo de Minas Gerais, segundo revela nova pesquisa Datafolha, divulgada na manhã desta quarta-feira, 22, pelo jornal Folha de S.Paulo. O tucano registrou 29% das intenções de voto, contra 20% do atual governador, Fernando Pimentel (PT). É o primeiro levantamento a simular um cenário sem a participação do ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda (PSB), que desistiu após ter sua candidatura vetada pelo seu próprio partido.

Na sequência de Anastasia e Pimentel, aparecem o empresário Romeu Zema Neto (Novo), com 5%, o sociólogo João Batista Mares Guia (Rede) com 3% e a professora Dirlene Marques (PSOL), com 2%. Jordano Metalúrgico (PSTU), Alexandre Flach (PCO) e Claudiney Dulim (Avante) registraram 1%.

O resultado mostra que, sem Lacerda, a polarização entre PSDB e PT deve dar a tônica das eleições no estado. O primeiro exemplo disso foi no debate da TV Bandeirantes, quando Pimentel e Anastasia, governador entre 2010 e 2014, fizeram da comparação entre suas gestões o principal tema do encontro.

Senado

Outra característica marcante das eleições em Minas Gerais será o debate em torno dos resultados do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. Enquanto Anastasia foi o relator da cassação da petista no Senado, a ex-presidente lidera a disputa justamente para uma vaga na Casa, integrando a chapa de Fernando Pimentel.

Segundo o Datafolha, Dilma lidera com 25% das intenções de voto, muito distante dos demais adversários, em um cenário fragmentado após o senador Aécio Neves (PSDB) ter desistido da reeleição para tentar ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Quem desponta para ocupar a segunda vaga nessa eleição é o jornalista Carlos Viana (PHS), com 11%. Depois dele, aparecem os candidatos Coronel Lacerda (PPL) e Túlio Lopes (PCB) com 8%, Bispo Damasceno (PPL) com 7%, Rodrigo Paiva (Novo), Vanessa Portugal (PSTU), Rodrigo Pacheco (DEM) e Jaime Martins (Pros) com 6%.

Dinis Pinheiro (SD) e Ana Alves (PCO) registraram 5%, seguidos por Jorge Luna (PT), Kaká Menezes (Rede) e Edson André (Avante) com 2% e Duda Salabert (PSOL) com 1%. Brancos e nulos são 24% para a primeira vaga e 40% para a segunda. Indecisos são 13% para a primeira vaga e 23% para a segunda.

Pesquisa Datafolha, de 22 de agosto

Antonio Anastasia (PSDB): 29%

Fernando Pimentel (PT): 20%

Romeu Zema Neto (Novo): 5%

João Batista Mares Guia (Rede): 3%

Dirlene Marques (PSOL): 2%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 1%

Alexandre Flach (PCO): 1%

Claudiney Dulim (Avante): 1%

Brancos e nulos: 28%

Não sabem: 10%

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos MG 09858/2018 e BR 04023/2018. Foram ouvidos 1.214 eleitores em 56 municípios de Minas Gerais entre os dias 20 e 21 de agosto de 2018. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.