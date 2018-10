O Datafolha divulgou nesta quinta-feira 25 uma nova pesquisa eleitoral com números para a disputa pelo governo de Minas Gerais. A três dias da votação do segundo turno, o empresário Romeu Zema (Novo) continua isolado na liderança, com 68% das intenções de votos válidos, contra 32% do senador Antonio Anastasia (PSDB). A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior do instituto de pesquisas, contudo, a vantagem de Zema recuou de 42 para 36 pontos porcentuais. Na pesquisa divulgada em 18 de outubro, o candidato do Novo tinha 71% dos votos válidos ante 19% do tucano.

Os votos válidos são calculados excluindo-se os eleitores que declaram votar nulo, em branco e os indecisos. Para vencer a eleição, um candidato deve obter 50% dos votos válidos mais um.

Considerando os votos totais, Romeu Zema tem 56% das intenções de voto e Antonio Anastasia, 26%. Brancos e nulos são 9% e indecisos, 8%.

O instituto de pesquisas também mediu a rejeição de cada um dos candidatos, perguntando aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Anastasia é rejeitado por 56% do eleitorado, número que é de 27% para Zema.

Encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e a TV Globo, a pesquisa da Datafolha ouviu 1.480 eleitores em 73 municípios mineiros entre os dias 24 e 25 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-04683/2018.