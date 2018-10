Datafolha: Eleitor de Bolsonaro é o que mais se informa por redes sociais

Os declarantes de voto em Jair Bolsonaro (PSL) – índice que cresceu e chegou a 32% – são os que mais utilizam, e se informam através das redes sociais, levando em conta os que indicaram escolher um dos quatro principais candidatos. Os dados estão na pesquisa do instituto Datafolha, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e divulgada nesta terça-feira 2

De acordo com a pesquisa, são 81% os eleitores de Bolsonaro com conta em redes sociais, índice consideravelmente superior ao de Ciro Gomes (PDT), 72%, Fernando Haddad (PT), 58%, e Geraldo Alckmin (PSDB), 53%. Nesse quesito, Bolsonaro só perderia para João Amoêdo (Novo), que tem 96% dos seus eleitores cadastrados nessas mídias.

No WhatsApp, são 61% os eleitores de Bolsonaro que dizem ler e 40% os que informaram compartilhar notícias a respeito da política brasileira. Com Ciro, são 46% e 22%, respectivamente; Haddad, 38% e 22%; e Alckmin, 31% e 13%.

Já no Facebook, o presidenciável do PSL tem 57% lendo informações sobre o assunto e 31% compartilhando. Para Ciro, são 50% e 22%, respectivamente. Haddad, 40% e 21%, e Alckmin, 31% e 14%. As duas redes, ainda segundo o Datafolha, são aquelas que tem o maior número de usuários declarados durante as entrevistas feitas.

Vídeos

O eleitor de Bolsonaro também é o que mais assiste a vídeos sobre o tema. São 63% do total entre os que votam nele. Entre todos os candidatos ainda está abaixo de Amoêdo (69%), mas é o maior índice entre os principais candidatos.

São 52% no caso de Ciro, 43% para Haddad e 39% para Geraldo Alckmin. Os números do Datafolha, no comparativo entre os três, mostra portanto que o eleitor do PDT ainda é mais participativo nos meios digitais que o do PT ou do PSDB.

A pesquisa Datafolha ouviu 3.240 pessoas durante o dia nesta terça-feira, 2. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob a identificação BR-03147/2018