Datafolha e Quaest divulgam últimas pesquisas sobre Lula x Flávio antes do primeiro turno

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Datafolha e Quaest divulgam hoje as últimas pesquisas presidenciais antes do 1º turno das Eleições 2026. Os levantamentos atualizarão o cenário entre Lula, Bolsonaro e demais candidatos, medindo intenção de voto, firmeza e possibilidade de voto útil. Acompanhe os resultados finais.

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Datafolha e Quaest divulgam neste sábado, 3, a partir das 18h, suas últimas pesquisas nacionais sobre a disputa pela Presidência da República antes do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 4. Os levantamentos serão concluídos às vésperas da votação e vão atualizar o cenário entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e os demais candidatos.

O Datafolha fará 4.006 entrevistas, todas neste sábado, 3, enquanto a Quaest prevê ouvir 3.702 eleitores ao longo de dois dias, entre sexta-feira, 2, e sábado. Os dois levantamentos têm margem de erro máxima de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O que as pesquisas vão medir?

Datafolha e Quaest vão aferir as intenções de voto espontânea e estimulada no primeiro turno e testar um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Os dois institutos também vão medir a firmeza do voto. No Datafolha, o entrevistado será questionado se está totalmente decidido ou se ainda pode mudar sua escolha. A Quaest fará pergunta semelhante e avançará sobre a possibilidade de voto útil: perguntará se o eleitor mudaria de candidato caso acreditasse que a eleição pudesse terminar já no primeiro turno e, em caso positivo, para quem migraria.

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A Quaest também vai medir quem os eleitores acreditam que vencerá a eleição, independentemente de sua preferência. Outro bloco vai avaliar o nível de interesse pela eleição. Os entrevistados dirão se estão muito, pouco ou nada interessados no pleito e serão questionados sobre seu histórico de comparecimento e a intenção de votar neste ano.

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Como serão feitas as pesquisas?

O Datafolha realizará 4.006 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional neste sábado. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

A Quaest fará 3.702 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais entre os dias 2 e 3 de outubro. O levantamento foi contratado pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações e está registrado no TSE sob o número BR-02197/2026.

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Com a coleta encerrada às portas da votação, Datafolha e Quaest farão neste sábado o último retrato da corrida presidencial antes do primeiro turno.