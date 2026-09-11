Datafolha divulga nova rodada para presidente e governos de SP, RJ, MG, PE e DF; saiba horário

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O Datafolha divulga nesta sexta-feira, 11, novas pesquisas eleitorais para a Presidência e governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Os levantamentos estaduais também testam cenários de segundo turno e a corrida ao Senado. Confira os destaques de cada região.

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O Datafolha divulga nesta sexta-feira, 11, às 18h45, uma nova rodada de pesquisas eleitorais sobre a disputa pela Presidência da República e pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Os levantamentos estaduais também medem as corridas ao Senado e testam cenários de segundo turno, rejeição e grau de decisão do eleitor.

Na pesquisa nacional, o instituto entrevistou 2. 002 eleitores de 16 anos ou mais entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O que será testado em São Paulo?

Em São Paulo, o Datafolha testa um cenário de primeiro turno com Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Tarcísio, Vera Lúcia, Vivian Mendes e Policial Edjane.

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O questionário também mede rejeição, grau de decisão do voto e os motivos da escolha. Para um eventual segundo turno, há uma simulação entre Fernando Haddad e Tarcísio.

Na disputa pelo Senado, aparecem André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Salles, Weller Gonçalves, Soninha Francine, Ednelson Cesaretti, Marina Silva, Petter Maahs, Simone Tebet e William Teixeira.

Foram ouvidos 1. 610 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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Quais cenários aparecem em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, o primeiro turno reúne Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda.

O Datafolha também mede rejeição e grau de decisão do eleitor. No segundo turno, são testados Alexandre Kalil contra Cleitinho Azevedo e Cleitinho contra Patrus Ananias.

Para o Senado, o questionário inclui, entre outros nomes, Aécio Neves, Carlos Viana, Domingos Sávio, Marcelo Aro, Marília Campos e Áurea Carolina.

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O instituto ouviu 1. 204 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O que será medido no Distrito Federal?

No Distrito Federal, há dois cenários de primeiro turno. Um deles inclui Arruda; no outro, ele fica fora da lista.

Também aparecem Cappelli, Celina Leão, Elisson, Expedito Mendonça, Kiko Caputo, Leandro Grass, Paula Belmonte, Professor Robson, Professora Samara Mineiro e Rico Pinheiro.

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O Datafolha testa três cenários de segundo turno: Arruda contra Celina Leão, Celina Leão contra Leandro Grass e Arruda contra Leandro Grass.

Na corrida ao Senado, aparecem nomes como Bia Kicis, Erika Kokay, Leila do Vôlei, Michelle Bolsonaro e Sebastião Coelho.

Foram entrevistados 910 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

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Como foi a pesquisa no Rio?

No Rio de Janeiro, o cenário para governador reúne André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri.

O levantamento também mede rejeição e grau de decisão do voto. Para o segundo turno, testa um confronto entre Douglas Ruas e Eduardo Paes.

Para o Senado, são testados nomes como Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Marcelo Crivella, Pedro Paulo, Waguinho e Monica Benício.

O Datafolha ouviu 1. 204 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Quais nomes aparecem em Pernambuco?

Em Pernambuco, o cenário para governador inclui Guilherme Fonseca, Ivan Moraes, João Campos, Professor Jeremias do Banco, Professora Camila, Raquel Lyra, Renan e Victor Assis.

O Datafolha também mede rejeição e grau de decisão do eleitor. Para o segundo turno, testa uma disputa entre João Campos e Raquel Lyra.

Na corrida ao Senado, aparecem Carlos Sant’Anna, Eduardo da Fonte, Humberto Costa, Marília Arraes, Mendonça Filho, Paulo Rubem Santiago e Túlio Gadêlha, entre outros.

Foram ouvidos 1. 204 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.