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Política

Pesquisa Datafolha mostra eleição presidencial no terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste

Candidato do PL tem 46% dos votos válidos, contra 36% do petista; Caiado aparece em terceiro, com 9%, a dois dias do primeiro turno.

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h58 | Atualizado em 2 out 2026, 18h10
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa amarela, sorrindo e segurando um microfone, com uma multidão desfocada ao fundo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à presidência da República em 2026 (YouTube/Reprodução)
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A dois dias do primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência entre os eleitores do Distrito Federal, terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2. Considerados apenas os votos válidos, o candidato do PL tem 46%, ante 36% do petista. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em seguida, com 9%.

Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) têm 3% cada um. Samara Martins (UP) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Os votos válidos são calculados excluindo-se da conta os eleitores que declararam voto em branco ou nulo e aqueles que ainda não sabem em quem votar. A diferença entre Flávio e Lula, nesse recorte, é de dez pontos percentuais.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio aparece com 44% das intenções de voto, ante 35% de Lula. Caiado tem 9%, enquanto Cury e Renan marcam 3% cada. Samara e Zema registram 1% cada. Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.

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Na comparação com o levantamento anterior, Flávio oscilou de 41% para 44%, enquanto Lula passou de 34% para 35%. Caiado manteve os 9%. Cury foi de 4% para 3%, e Renan permaneceu com 3%. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato passaram de 5% para 3%. Os indecisos continuam em 2%.

Segundo turno

O Datafolha também testou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O candidato do PL aparece com 51% das intenções de voto, mesmo percentual registrado no levantamento anterior. Lula tem 39%, ante 41% na pesquisa anterior. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 8%, enquanto 2% permanecem indecisos.

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Avaliação do governo

O levantamento também mediu a avaliação dos eleitores do Distrito Federal sobre o governo Lula. A administração é desaprovada por 57% dos entrevistados, enquanto 38% afirmam aprová-la. Outros 4% não souberam responder.

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Na avaliação qualitativa, 51% consideram o governo ruim ou péssimo, ante 27% que o classificam como ótimo ou bom. Para 21%, a administração é regular. Na pesquisa anterior, os índices eram de 49% para ruim ou péssimo, 27% para ótimo ou bom e 23% para regular.

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrada na Justiça Eleitoral sob os códigos DF-00905/2026 e BR-09530/2026.

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