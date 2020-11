Datafolha: Covas tem 55% e Boulos 45% dos votos válidos

O instituto de pesquisas Datafolha mostra que, às vésperas do segundo turno da eleição, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tem 55% das intenções de voto, se considerado apenas os votos válidos. Já Guilherme Boulos (PSOL) tem 45%. Mas o instituto mostra que, no quadro geral, o número de pessoas que tem intenção de votar branco, nulo ou que está indeciso, está em 13%. Ou seja, números que podem mudar o percentual de um ou outro candidato nas urnas neste domingo, 29. Já de acordo com o Ibope, também divulgado neste sábado, o candidato tucano tem 57% e o psolista 43%.

Apesar de Boulos ter conseguido diminuir a diferença que tinha com Covas na primeira semana de campanha, as pesquisas do Datafolha e também do Ibope não oscilaram muito nos últimos cinco dias. Na última pesquisa Datafolha, por exemplo, Covas tinha 54% e Boulos 46%, portanto, dentro da margem de erro.

No primeiro turno, o Datafolha, também às vésperas da votação divulgou que Covas tinha 37% e Boulos 17%. Nas urnas, o resultado oficial mostrou 32% para Covas e 20% para Boulos. A diferença foi atribuída por muitos especialistas à abstenção de eleitores de Covas que podem ter deixado de votar por conta da Covid e ao poder dos jovens que fizeram campanha para Boulos e compareceram às urnas. Boulos ontem foi diagnosticado com Covid19 e por isso o debate na Rede Globo foi cancelado. O debate era considerado importante por conta de sua audiência e capacidade de gerar fatos novos.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

A pesquisa do Datafolha ouviu 3.047 eleitores na capital na sexta, 27, e no sábado, 28 e tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa do Ibope foi realizada com 1.204 eleitores nos mesmos dias. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e indecisos, como a Justiça Eleitoral faz na contabilização no dia da eleição. A pesquisa Datafolha também mostrou que há pouco espaço de migração de votos. Ao todo, 87% dos eleitores se dizem convictos de seus votos.