Pesquisa Datafolha: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio, com 15%, seguida por 6 empatados

Além da disputa pelo Palácio Guanabara, o Datafolha divulgou números da corrida ao Senado no Rio de Janeiro. A deputada Benedita da Silva (PT) aparece em primeiro, com 15% das intenções de voto. Em segundo, há seis candidatos empatados, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em outubro, serão eleitos dois senadores.

O levantamento mostra o deputado Carlos Jordy (PL) e o senador Carlos Portinho (PL) com 8%. Os deputados Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e a vereadora Mônica Benício (PSOL) têm, cada um, 6%. O ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos) soma 3% e também se encontra embolado na disputa pela margem de erro.

Esta é a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início da campanha eleitoral, no último domingo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 18 e 21.

Confira os números:

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Benedita da Silva (PT): 15%

Carlos Jordy (PL): 8%

Carlos Portinho (PL): 8%

Marcelo Crivella (Republicanos): 6%

Pedro Paulo (PSD): 6%

Mônica Benício (PSOL): 6%

Waguinho (Republicanos); 3%

André Monteiro (Democrata): 2%

Marcos Dias (Podemos): 2%

Michelly Xavier (UP): 2%

Helio Secco (Missão): 1%

Luciano Mattos (PRTB): 1%

Paula Falcão (PSTU): 1%

Luiz Eugenio (PCO): 1%

Vinicius Benevides (UP): 1%

Ó Clemente (Democrata): não alcançou 1%

Nulo ou branco: 23%

Indecisos: 12%

A pesquisa foi encomendada pela Globo e jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02945/2026.