Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

Pesquisa Datafolha: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio, com 15%, seguida por 6 empatados

Pesquisa mostra candidatos embolados para a segunda vaga

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 19h09 | Atualizado em 21 ago 2026, 19h54
Mulher negra de cabelos crespos e curtos, com brincos e colar de pingente oval claro, fala ao microfone. Ela veste blusa estampada em tons claros e blusa verde por baixo, com expressão séria e boca aberta, em ambiente interno com fundo escuro
A deputada federal Benedita da Silva (PT), ex-governadora do Rio de Janeiro e candidata ao Senado em 2026 (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Pesquisa Datafolha: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio, com 15%, seguida por 6 empatados Priorizar nos meus resultados Google

Além da disputa pelo Palácio Guanabara, o Datafolha divulgou números da corrida ao Senado no Rio de Janeiro. A deputada Benedita da Silva (PT) aparece em primeiro, com 15% das intenções de voto. Em segundo, há seis candidatos empatados, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em outubro, serão eleitos dois senadores.

O levantamento mostra o deputado Carlos Jordy (PL) e o senador Carlos Portinho (PL) com 8%. Os deputados Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e a vereadora Mônica Benício (PSOL) têm, cada um, 6%. O ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos) soma 3% e também se encontra embolado na disputa pela margem de erro.

Esta é a primeira pesquisa Datafolha realizada após o início da campanha eleitoral, no último domingo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 18 e 21.

Confira os números:

Siga
Continua após a publicidade
  • Benedita da Silva (PT): 15%
  • Carlos Jordy (PL): 8%
  • Carlos Portinho (PL): 8%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 6%
  • Pedro Paulo (PSD): 6%
  • Mônica Benício (PSOL): 6%
  • Waguinho (Republicanos); 3%
  • André Monteiro (Democrata): 2%
  • Marcos Dias (Podemos): 2%
  • Michelly Xavier (UP): 2%
  • Helio Secco (Missão): 1%
  • Luciano Mattos (PRTB): 1%
  • Paula Falcão (PSTU): 1%
  • Luiz Eugenio (PCO): 1%
  • Vinicius Benevides (UP): 1%
  • Ó Clemente (Democrata): não alcançou 1%
  • Nulo ou branco: 23%
  • Indecisos: 12%

A pesquisa foi encomendada pela Globo e jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02945/2026.

Publicidade
TAGS:
Benedita da Silva
Datafolha
Pesquisas Eleitorais
Rio de Janeiro
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).